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苗高鐵產專區 啟動通盤檢討解套
苗栗高鐵特定區縣有最後2筆產業專用區多達2.2萬餘坪土地，11年流標41次，縣府9月10日將辦第42次標售，同時啟動都市計畫通盤檢討，擬增加住商等容許使用項目，盼順利標售脫手。桃園中壢火車站多目標停車場大樓招商案也陷入瓶頸，市府已將最低投資金額砍半至7億元，持續招商中。
苗栗高鐵特定區僅剩的2筆產專區土地底價分別為14.8億元、34.1億元。縣府財政處指出，高鐵產專區第42次標售，也是5年處分期限的最後一次，若沒能標售出去，縣府必須簽請內政部地政司處分，不過，目前已有業者諮詢。
縣府工商發展處另說明，縣議會最近通過墊付案900萬元，縣府將委託規畫高鐵特定區通盤檢討，將產專區增加住商等用途，以便增加產專區標售的機會，也能因應桃竹苗大矽谷計畫的發展需求。
此外，桃園中壢火車站後站的停三停車場用地，目前正由鐵道局興建未來機捷A23站連通道等設施，已完工將驗收，但桃園市交通局規畫以地上BOT、地下ROT方式興建的商場、旅館多目標停車場大樓，去年招標2次，招標金額約15億元，皆無廠商投標，近期第3次招標金額下修至7億元。
市議員彭俊豪認為，該處發展與鐵路地下化連動，可能影響業者投資意願，建議市府釋放更多利多。市議員梁為超說，多功能停車場及商場在鐵路地下化完成後確有需求，將持續督促市府推進。
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