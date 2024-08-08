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滯洪量不如高雄 桃市加強智慧管控

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃市府轄管26座滯洪池，為避免高雄淹水狀況重演，將開發「滯洪設施管理平台」，幫防災人員快速掌握全市蓄洪情況。圖是被譽為「地下宮殿」的龍山埤塘生態公園滯洪池。記者朱冠諭／攝影
桃市府轄管26座滯洪池，為避免高雄淹水狀況重演，將開發「滯洪設施管理平台」，幫防災人員快速掌握全市蓄洪情況。圖是被譽為「地下宮殿」的龍山埤塘生態公園滯洪池。記者朱冠諭／攝影

日前凱米颱風暴雨造成高雄市淹水，25座滯洪池遭質疑失效。桃園市轄管26座滯洪池，滯洪總量不如高雄，桃園市水務局昨宣布將開發「滯洪設施管理平台」，整合公私滯洪池、出流管制滯洪設施等資訊，以利快速掌握全市蓄洪情況。學者說，市府作法立意良善，不過實務操作恐極具挑戰，與其花大錢防淹水，不如想辦法「減災」。

據統計，高雄25座滯洪池蓄洪量498萬立方公尺，約可容納2450座標準泳池的水量，凱米颱風期間25座滯洪池近全滿；目前桃園轄管26座滯洪池，蓄洪量73.8萬立方公尺，和高雄差近5倍。

為避免高雄淹水慘況上演，水務局長劉振宇昨在市政會議表示，市府將開發「滯洪設施管理平台」，將水務局轄管的26座滯洪池及全市其餘500多座公私滯洪池、出流管制滯洪設施及雨水貯留設施同步呈現於「兵棋圖台」上，以圖像化方式操作，可快速了解各地蓄洪量能，並加強感測數據利用，實現水網相連智慧調控。

中央大學土木系特聘教授吳瑞賢說，市府作法立意良善，不過實務操作恐極具挑戰；受極端氣候影響，世界各地頻傳淹水災情，與其花大錢防淹水，不如想辦法「減災」，例如對可能淹水的社區提前預警，讓居民及時因應，避免再出現停車場淹水慘況。

水務局水利工程科長鍾源康說明，各地地理環境不同，滯洪池蓄洪量多寡不一定是造成淹水的原因；未來除加強管控滯洪池，桃園也設有634處IoT監測站點，每月召開易淹水會議，檢討可能淹水的區域及原因，確保全面掌握水情。

議員許家睿表示，桃園市都市化程度發展不均，都市計畫內外的雨水排水設施建設程度不一，容易影響整體疏洪效率；除公設滯洪池，桃園有許多埤塘、灌溉渠道等水利設施，也因轄管單位不一，容易發生清淤不力、排水系統無法串接的問題，也建議市府協調中央農田水利署，進行整體規畫。

凱米颱風 暴雨 桃園 極端氣候 淹水 滯洪池 都市計畫

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