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請求限期鑑定新竹棒球場覆土遭駁 市府：包商延宕

中央社／ 新竹市7日電

新竹市政府請求新竹棒球場統包商委託的鑑定機關限期出具報告，遭新竹地院駁回。市府表示，去年8月起多次要求統包商委託鑑定，今年4月才向鑑定機關申請，延宕行為明顯，籲儘速完成鑑定。

新竹市府擬自行移除新竹棒球場覆土，但球場統包商巨佳營造3月向法院聲請保全證據，要求暫停移除並先進行勘驗鑑定。竹市府日前向法院請求巨佳委託的鑑定機關台灣省結構工程技師公會限期出具報告，遭新竹地院駁回。

新竹市政府工務處今晚發布新聞稿表示，去年8月起多次要求統包商應委託第三方公正單位鑑定，但統包商今年4月底才向台灣省結構技師公會申請鑑定，7月中才繳交鑑定費用。

工務處表示，統包商的延宕行為明顯，已委任律師提出3次補充意見狀，請求法院限期台灣省結構技師公會完成鑑定，但統包商與公會近期才通知市府於8月8日辦理第1次會勘，呼籲統包商儘速完成鑑定。

市府表示，市府與委任律師均尚未收到法院駁回裁定書，但媒體今天卻獲知消息，可見有消息來源試圖影響社會輿論。

民進黨新竹市劉崇顯向中央社記者表示，市府本可在去年就決議讓廠商採取「全面換土」進場改善，但卻在沒有結構安全危害客觀數據下，隨意指控球場存在安全隱患，不肯實質改善球場，導致合約陷入糾紛處境。

此外，劉崇顯說，市府全然不顧法院裁定書早已公告在司法院網站上客觀事實，竟在新聞稿中用「有消息來源試圖影響社會輿論」等說詞模糊焦點，呼籲市府別只想著政治操作、鬥爭前朝，這樣會讓期盼球場早日啟用的球迷更加失望。

司法院 律師 新竹

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