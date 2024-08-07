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苗北藝術節 朱銘雕塑特展打頭陣

中央社／ 台北7日電
苗北藝術節邁入第5屆，今年以「彩繪人間－朱銘雕塑特展」揭幕。圖為雕刻家朱銘2019年在朱銘美術館展出作品。（中新社）
苗北藝術節邁入第5屆，今年以「彩繪人間－朱銘雕塑特展」揭幕。圖為雕刻家朱銘2019年在朱銘美術館展出作品。（中新社）

苗北藝術節邁入第5屆，今年以「彩繪人間－朱銘雕塑特展」揭幕。朱銘有著來自母系的客家血統，故鄉是苗栗通霄，一生曾舉辦數十次國內外大型展覽，這次個展是首度在家鄉舉辦。

苗北藝術節藝術總監林佳瑩在記者會後接受中央社訪問表示，在籌備藝術節的過程中，她爬梳資料，赫然發現朱銘是苗栗人，但始終不曾在家鄉辦過個展，「我自己覺得，苗栗好像欠朱銘一個回家的展覽」，開始立刻著手邀約朱銘美術館合作策展。

這次的展覽以「人間系列」木雕上色作品為主軸，呈現人文本位的核心精神，林佳瑩興奮表示，這些木雕將會錯落在苗北藝文中心室內及戶外，讓苗栗鄉親近距離感受朱銘木雕之美。

除了朱銘的重量級展覽，每年的音樂節目也是苗北藝術節特色之一。林佳瑩表示，今年已經連續第5年包括國立台灣交響樂團、台北市立交響樂團到NSO國家交響樂團3團，沒有1年缺席，「在3團支持之下，這也慢慢形成苗北藝術節的品牌特色，光是3團節目的套票銷售數字都是逐年成長」。

今年從國台交（NTSO）將在指揮大植英次（EijiOue）的帶領下，演出史梅塔納（Bedrich Smetana）、李元貞、史卓文斯基（Igor Stravinsky）等色彩紛呈的作品，並邀請柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主曾宇謙帶來貝多芬「小提琴協奏曲」。

北市交（TSO）則由桂冠指揮殷巴爾（EliahuInbal）親自帶領，以夏斯塔科維契（DmitriShostakovich）第11號交響曲「1905年」，小提琴家瓦丁‧葛魯茲曼（Vadim Gluzman）將帶來普羅科菲夫「第二號小提琴協奏曲」。

NSO國家交響樂團則由曾任駐團藝術家魏德曼（Jorg Widmman）擔綱指揮，邀請音樂家克里斯塔．勛菲爾丁格（Christa Schönfeldinger）演奏極為罕見的樂器「玻璃琴」，帶樂迷穿越古典與現代，感受作曲家的多變樂思。

苗北藝術節將於10月5日到12月22日舉行，地點在苗北藝文中心。

交響樂團 朱銘 藝術節

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