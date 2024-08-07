桃市府修正夾娃娃機販賣管理 這2項規定號稱全國最嚴

桃園市政府市政會議今日通過「桃園市自助選物販賣事業管理自治條例」修正草案，新增號稱全台最嚴格的保證取物規範，同時訂定禁止擾鄰規範，經發局表示，草案有助於維護俗稱「夾娃娃機」自助選物販賣事業營業秩序，全案還需送市議會審議，通過後報行政院核定施行。

法案修正通過前，副市長蘇俊賓與法務局、經發局人員實地走訪自助選物店家，再針對後續執行作法及適法性細部討論。修正草案第7條第5款，明訂確保自助選物販賣機具備保證取物功能，且其保證取物價格必須明確標示並與市場價值相當，比較經濟部2018年函示規定不得少於保證取物金額的百分之七十更為嚴格，讓消費者獲得最大保障。

另外，這項自治條例第9條也針對住宅區內的自助選物販賣機，設定嚴格的噪音管理規定，6個月內因噪音擾鄰問題被裁罰達2次者，於6個月內不得於夜晚10時至翌日上午8時期間營業。違者將處6000元以上3萬元以下罰鍰，並命限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。

經發局長張誠表示，桃園市列管中的自助選物販賣機店（俗稱夾娃娃機店）逾1200家，位於住宅區內超過600家，為維護住宅區居住安寧，營業場所不得有噪音擾鄰的情形，將與環保局及都發局加強合作管理。法務局長賴彌鼎也表示，消保官除了與經發局主動稽查，一旦遇到消費爭議，市府會拿出積極作為，要求業者提示說明及進貨憑證等資料供查核判斷，給予消費者更合理的保障。