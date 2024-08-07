就職百日探訪獨老 苗市長余文忠：加速落實政見

苗栗市長余文忠4月底經補選上任，今天就職滿100天，恰逢父親節前夕，會同華山基金會志工一起探訪獨居長者。他表示，包括加碼長輩生日禮金等競選政見都會加速落實兌現。

余文忠4月30日就任第12屆苗栗市長，他指出，競選期間提出多項競選承諾，都正在逐步推動，其中針對65歲以上長者的生日禮金，因應物價調漲，市公所計畫加碼，65歲至79歲從新台幣500元增加到1000元；80歲至99歲從3000元提高到5000元；100歲以上人瑞則從原本1萬2000元，加碼到1萬5000元，藉此表達對長者們的敬意和關懷。

市公所估算長者生日禮金加碼，全年所需經費約1600萬元。余文忠說，這項政策初步獲得市民代表會主席陳仁杰、副主席王封台及多數代表支持，將編入明年度預算送10月定期會審議，可望於明年度實施。

余文忠上任後成立「苗栗市扶弱助學專戶」，專門用於獎勵轄內弱勢和績優學生，競選結餘款、每票30元選舉補助款全數捐出，並與母親黃瑞蘭以王府飯店名義加碼，總共挹注100萬元，專戶至今已累積逾200萬元來自各界的愛心款項，近期公所將規劃發放百萬獎學金，藉此鼓勵學業表現優異的青年學子，減輕家庭經濟壓力。

余文忠指出，苗栗市是縣治所在地，將積極推動苗栗市都市計畫更新，與縣府合作並尋求專業團隊協助，致力於改善市區基礎設施，提升城市環境品質，為市民創造更優質的生活空間。

他強調，就職市長滿100天是一個里程碑，將與公所團隊以實際行動加速落實各項競選承諾，並積極推動各項惠民政策，將苗栗市打造成一個「快樂宜居」、「文化永續」的客庄現代化城市。