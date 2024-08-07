桃園龍岡砲指部前交通亂...屢遭檢舉罰款惹民怨 議員會勘下月有解

桃園平鎮區龍岡地區21砲指部前叉路口，上下班尖峰時段，車輛從龍美路左轉龍南路、龍美路和龍南路353巷塞爆、常被迫佔用右轉車道遭人檢舉罰款，市議員舒翠玲今天下午表示，經與交通局會勘決定龍南路調整為雙向車道，直行車道中間增加機車直行專用車道，調整龍美路及龍南路353巷燈號，預定9月底前完成改善。

龍岡21砲指部前的龍南路、龍安路、龍美路叉路口車多 尖峰時間交通混亂，民眾長期塞車被迫佔用道路，許多汽機車主不滿屢遭開單罰款受不了，紛紛向里辦公室和市議員抱怨和陳情要求改善。

平鎮區東安里長徐德華表示，該路T字轉Y字路口一年多來，往大溪的龍南路在綠燈起步間距太短，機車無法直行造成塞車，龍美路往大溪車道間距不夠，路口塞車，龍南路綠燈秒數短，車輛被迫佔用右轉車道屢遭檢舉，尋求議員會勘改善。

舒翠玲說，中壢往大溪方向，從龍美路左轉進入龍南路，腹地狹小扣除機車等待區，只能容納2輛轎車停等，甚至汽機車因為停等車輛被迫佔用雙白線，在龍美路必須和龍南路353巷分配綠燈秒數，迫使龍南路353巷或龍美路車子，必須開至龍南路右轉龍安路車道上，民眾屢被檢舉罰向她陳情改進。