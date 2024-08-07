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中元節將至 竹縣推紙錢集中燒、以功代金替代燒

中央社／ 新竹縣7日電

竹縣環保局今天說，中元節將至，考量民眾燒紙錢造成空污，除推動紙錢集中燒活動外，如社區大樓等有紙錢收運需求可聯繫清潔隊，時間為19日至21日，也推以功代金鼓勵作公益。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，農曆7月中元節即將到來，鑑於祭祀傳統普及，盼民眾能落實「乾淨燒、適量燒、替代燒」，減少空氣污染，守護生活環境品質，讓信仰也能「很環保」。

環保局長蕭宏杰告訴中央社記者說，竹縣轄有7間寺廟響應「集中普渡」，包含有湖口顯聖宮、竹東惠昌宮、新豐池和宮、竹北天后宮、竹北犁頭山蓮華寺、竹北北和宮、竹北無極廣聖宮，讓環保與傳統可以兼顧。

他表示，「乾淨燒」是將紙錢集中收運至設有空污防制設施的焚化爐或環保金爐焚燒，縣內社區大樓、公司、機關團體及宗教場所等，可透過環保局寄發活動回函以傳真、線上預約或撥打專線等方式，向環保局預約申請清運，清運時間8月19日至8月21日。

蕭宏杰指出，「適量燒」則鼓勵民眾及寺廟使用大面額紙錢，或者是燃燒速度更快、較不易產生黑煙的竹漿製環保紙錢，從源頭減量，守護空氣品質。

他說，還有不燒紙錢的「替代燒」，是鼓勵民眾將購買紙錢的預算，透過竹縣便利商店如全家、OK、統一、萊爾富等的事務機平台系統「以功代金」，捐款幫助喜憨兒基金會、心路基金會、創世基金會等3家社福團體。

蕭宏杰表示，捐款民眾只要在8月22日前將捐款收據資料登錄環境部活動專頁，9月1日新北市竹林山觀音寺中元普渡消災祈福法會上，會為捐款民眾祈福。

捐款 環保局長

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