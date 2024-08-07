竹北試辦智慧交通共桿 行人過馬路就會亮燈警示駕駛

新竹縣竹北市為改善行人安全，市公所與科技企業合作，試辦「智慧交通共桿」實驗，選定嘉豐十一路與復興三路口架設「人型偵測電眼」，當行人要穿越馬路時，就會透過顯示器亮燈警示車輛駕駛當心行人、放慢速度，希望減少A柱死角問題，未來也將視成效擴大試辦。

竹北市長鄭朝方表示，人本交通是中央積極推動的建設之一，然而竹北市人口已上看 22萬人，在推動交通友善環境同時，市公所也規畫納入科技智慧，期望透過AI進一步保障行走、行車安全，因此特別選定車流量大、行人多的嘉豐十一路與復興三路口進行「智慧交通共桿」實驗。

智慧交通共桿實驗是利用安全島上原有燈桿架設「人型偵測電眼」，當有行人穿越，LED即顯示行人通行中，警示右轉車輛駕駛當心行人、放慢速度，影像資訊也可連接政府影像資料庫，提供其他提升道路安全用途，且共桿不用另外豎立桿柱，可用現成的電桿、燈桿，視道路、街口、公園、學校等不同場域需求附掛安裝設備。

竹北市智慧交通共桿實驗由智宇生醫與市公所合作，智宇生醫為智邦科技轉投資公司，透過智邦科技的物聯網資源，實驗將裝置及網路設備的優勢，運用於交通安全領域，提升行人路權，並解決駕駛人汽車A柱死角問題，避免事故發生。

竹北市公所鼓勵民間企業參與提升交通安全的實驗，未來竹北市還將開放給各企業，提供POC場域支持企業進行驗證，讓智慧化公共建設在竹北激發出無限可能。