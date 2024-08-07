中壢火車後站多目標大樓招標難 地方坦言這因素不確定

桃園中壢火車站後站停三停車場用地，規畫興建地上17層、地下2層樓的商場、旅館多目標停車場大樓，不過去年地上BOT和地下ROT的招標案皆無廠商投標，因此市府將最低投資金額15億元降至7億元，現正招商中。地方坦言，鐵路地下化尚未完成，不確定性多，希望市府釋出利多吸引廠商。

中壢火車站後站鄰近健行科技大學、大潤發等在地地標，過去就規畫興建停車場多目標大樓，以解決市區停車位不足問題。該基地面積4012平方公尺，位於健行路及新興路上，地下結構工程已委託交通部鐵道局北部工程分局代辦，興建地面層以下全部結構工程及地上6層捷運通風井設施，包含與未來機場捷運A23站連通道，目前完工將驗收。

桃園市交通局規畫地上BOT、地下ROT方式興建，包含商場、旅館及停車場空間，預估可提供汽車位156席、機車位870席，去年招標2次，招標金額約15億元，不過皆無廠商投標，目前正辦理第3次招標，預計8月底前開標。

交通局表示，大樓設施原預估投資金額15億元，但因營建成本提升等問題，使投資意願降低，因此這次最低投資金額下修至7億元。

市議員彭俊豪說，該位置發展主要跟鐵路地下化連動，現在興建中路面仍不完善，可能影響消費者前往意願，業者若投資進駐不確定整體發展狀況，建議市府能釋放更多利多，吸引廠商，若還是招標不出去，可轉做地方公共建設，設立公托、公幼中心，改善經營模式。

也有地方人士坦言，前後站商圈發展有落差，加上鐵路地下化興建中，無法確認投商時機推動上恐有困難。

市議員梁為超表示，現在市府有多項工程都面臨營建成本、人力等問題會招標不出去，會督促市府盡快找到投資人，因多功能停車場及商場在鐵路地下化完成後，的確有需求，將持續督促解決。