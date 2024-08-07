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英仙座流星雨天文盛況來了 七夕夜來桃園這裡追星

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
英仙座流星雨天文盛況來了，桃園市府8月10日晚上至11日凌晨邀請民眾北橫巴陵大橋觀星。圖／市府風管處
英仙座流星雨天文盛況來了，桃園市府8月10日晚上至11日凌晨邀請民眾北橫巴陵大橋觀星。圖／市府風管處

今年英仙座流星雨天文盛況來了，桃園市府觀旅局風景管理處將在8月10日晚上至11日凌晨，舉辦北橫流星雨之夜，邀請對天文有興趣民眾前往復興區北橫巴陵大橋觀星，市府風管處今天上午表示，歡迎民眾七夕情人節到巴陵大橋旁空曠地點觀星，屆時希望民眾不要跨越橋梁、不要占用車道，以免事故危險。

一年一度英仙座流星雨將至，根多天文台（館）指出，今年英仙座流星雨極大期，預計出現在12日晚間至13日凌晨，為英仙座流星雨最靠近地球軌道時間，滑過天際，平均每小時約100顆流星，是最佳觀星時間，10日七夕夜亦可能看到數十顆星流星劃過天空，讓民眾體驗銀河璀璨。

市府觀旅局長周柏吟表示，英仙座流星雨天文美景，吸引許多熱愛天文的「追星族」關注，市府曾在去年直播流星雨畫面廣受好評，該局規畫直播預算剛通過，這次直播英仙座流星雨來不及，預計下次流星雨降臨，市府可規畫架設高解析度星空攝影器材直播，提供民眾觀星喜愛。

市府風管處長廖育儀表示，該處趁著七夕節（10日）夜辦理流星雨觀星之夜，邀請民眾到「無光害」最佳觀星地點的巴陵大橋，夜觀流星雨，背包客可自行前往觀星，山區氣溫驟降，請觀星民眾了解當地路況，備妥保暖衣物禦寒，可使用望遠鏡觀星，也可用肉眼看星星，但不要占用車道影響交通，避免危險。

英仙座流星雨天文盛況來了，桃園市府8月10日晚上至11日凌晨邀請民眾北橫巴陵大橋觀星。圖／市府風管處
英仙座流星雨天文盛況來了，桃園市府8月10日晚上至11日凌晨邀請民眾北橫巴陵大橋觀星。圖／市府風管處

巴陵 流星雨 直播

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