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桃園反SRF電廠進桃科北上陳情 怨中央沒魄力擋汙染

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
觀音區民眾今天北上陳情，反對觀音設SRF發電廠。圖／立委涂權吉辦公室提供
觀音區民眾今天北上陳情，反對觀音設SRF發電廠。圖／立委涂權吉辦公室提供

桃園市觀音區反對3家固態再生燃料棒（SRF）進桃園科技工業園區設廠，今天北上先後到總統府、經濟部陳情，立委涂權吉、觀音區在地議員吳進昌、許更生全程參加，強調北上陳情是「官逼民反」，強烈要求SRF發電廠滾出觀音。

陳情的民眾訂中午到市政府廣場，要求市府絕不能同意桃科設SRF發電廠。兩位議員和立委對於今天總統府、經濟部出面接陳情書的官員層級低而且沒有給答案，不能終止、擋下有汙染的3家SRF業者設廠表示失望。

市府表示支持觀音區民眾訴求，會和民眾站一起，先前環境部擬訂SRF發電廠設廠汙染排放標準草案時，請市府提供意見，市長張善政就指出草案有意讓已取得建照的業者，不受新訂定法規必須送審的做法市府不能接受，已向環境部反映不能接受這樣的做法。

3家在桃科設廠業者分別為臺灣立方、可寧衛、立疆，在前市長鄭文燦卸任前，配合當時的經濟部以專案方式許可入園，張善政上任後，今年3月以經濟部已撤回推薦，入園的必要的條件消失為由，廢除許可，不過業者提訴願後，經濟部6月撤銷桃園市政府的處分，中央、地發見解不一甚至互槓。

3家SRF都在桃園科技工業園區（觀音區）環南路，彼此相距300多公尺。目前除了立疆尚未動工，臺灣立方、可寧衛廠房工程並未停止，可寧衛預訂明年可以完工。 有業者表示前期作業已經投入數千萬元，不可能貿然停止，希望政府和外界能公平看待SRF發電，不要汙名化，燃料棒必須符合規定使用一定的廢棄物，設發電廠也一定遵守政府法規，不該被汙名化。

觀音區在地議員許更生、吳進昌和民眾一起北上陳情抗議。圖／市議員吳進昌提供
觀音區在地議員許更生、吳進昌和民眾一起北上陳情抗議。圖／市議員吳進昌提供
民眾一早就在觀音區集合並準備陳情抗議標語。圖／市議員吳進昌提供
民眾一早就在觀音區集合並準備陳情抗議標語。圖／市議員吳進昌提供

SRF 觀音

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