寶可夢迷有福了！桃園中原文創園區將辦道館賽 爸媽來遛小孩

桃園市中原文創園區剛舉行完桃園國際動漫大展，緊接著要迎來「有點萌的美術史長尾智子台灣首展」及「大秦雄風兵馬俑與秦始皇帝陵特展」，以3D列印技術與作舊工藝，展現栩栩如生的各類兵馬俑與復原彩俑，此外假日還有８月24至25日還有寶可夢迷嚮往的「寶可夢道館賽」，比賽中全程直播，另特別設置新手區，不論好手新手都能到園區暢打，讓父母能輕鬆遛小孩。

中原文創園區8月正展出長尾智子台灣首展吸睛的招牌圖樣配上大膽色彩，成為今夏最萌的藝術展。日本藝術家長尾智子開展前與在地學生共同現地創作，長尾智子表示，她非常喜歡台灣，此次的創作首展希望民眾可以玩得開心。此外，園區同時間展出的大秦雄風兵馬俑與秦始皇帝陵特展，以3D列印技術與作舊工藝，展現栩栩如生的各類兵馬俑與復原彩俑，並辦理多場豐富的周邊活動，包含工作坊及講座等，揭示秦代文化的瑰寶及其背後的歷史意義，一起讓民眾探究2000年前的大秦王朝。

除展覽以外，8月10日晚間6時播映感人的日本動漫扶桑花女孩，讓民眾可以在夏夜星空下隨心所欲吃零食、大笑，享受「星空影院」；8月10日至11日，舉辦專屬新人的心動時刻婚禮市集，提供婚禮所需的婚紗、攝影、飾品、婚禮佈置等服務；同時間也有ESG舊物循環二手市集，讓民眾可以來這裡尋寶。