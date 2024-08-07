苗栗財政考核墊底 鍾東錦批不公

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，有14縣市執行率欠佳，六都僅台中入列，縣市紛紛喊冤。其中苗栗縣負債最高，是全國唯一被中央財政控管的縣市，縣長鍾東錦認為縣府財政已有明顯進步，卻被「前面」拖累，抗議評比結果不公，他非常不能接受。

被點名14縣市有台中、基隆、竹市、苗栗、南投、雲林、嘉市、嘉縣、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖和連江，包括去年基本設施預算執行率未達8成、教育預算執行率偏低及社會福利執行率待提升各有9縣市。雲林、宜蘭建議修正財劃法，比較公平且能促進地方發展。

苗栗縣議會昨開臨時會，審計室主任郭麗玲報告去年總決算審定結果，審定歲入308億9794萬餘元，歲出291億4814萬餘元，剩餘17億4980萬餘元，連8年剩餘，另減債7億6735萬餘元，惟公共債務比率仍超逾規定。縣議員禹耀東砲轟審計部對苗栗不公，只會批評，無法解決問題。

「苗栗每年的問題都類似，只是被操作擴大。」鍾東錦說，各縣市政府還一樣的金額，但苗栗縣的分母大，評比總是吊車尾，財政結構永遠無法被評為健全，去年總決算審定，債務管理考評成績已連3年倒數第一；他認為，前面的人負債，卻處罰後面的鄉親，不公平也不厚道，若考核方式未改變，10年也沒辦法翻身。

台中在教育與福利經費執行率偏低，是六都唯一被點名縣市。市府喊冤，強調去年社福執行率達91.92%，部分有剩餘是中央前年度寬估；教育部分，中央12項任務完成9項，其他3項建校施工中，並未拖延。

其他縣市也紛紛說明執行率欠佳原因，並自認已有進步，執行率並沒有中央說的那麼差。

澎湖、台東都強調工程發包不易，缺工缺料導致工程常流標，才影響執行進度。