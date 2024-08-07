聽新聞
test
0:00 / 0:00

卓揆視察工研院 盼成科技領頭羊

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹報導
行政院長卓榮泰昨率經濟部、環境部視察工研院，期許工研院能成為世界科技的領頭羊。圖／工研院提供
行政院長卓榮泰昨率經濟部、環境部視察工研院，期許工研院能成為世界科技的領頭羊。圖／工研院提供

行政院長卓榮泰昨天率員視察工研院，了解半導體、人工智慧等多項領域的最新研發成果，期勉工研院要扮演「護國」的角色，把神山越堆越高，並累積越多座，讓世界看到台灣科技界的實力與競爭力

卓榮泰率經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明及經濟部產業技術司、環境部化學署主管視察工研院，了解工研院在半導體、人工智慧、次世代通訊應用、健康台灣精準醫療、智慧節能、循環永續領域新研發的成果，期勉工研院運用深厚的研發實力與人才庫，攜手政府各部會扮演推動產業政策的關鍵角色，打造台灣產業永續的競爭力。

卓榮泰表示，任何研發創新驅動都要能普惠大眾，才能讓生活在科技島上的每個人真正感受到科技服務生活；他希望百工百業能得到工研院技術研發協助並轉型升級。總統揭示的「五大信賴產業」，盼工研院在既有基礎上，快速往前邁進。

他說，護國神山很重要，但重點是「護國」，過去50年工研院成為台灣產業的領頭羊，未來50年希望工研院能成為世界科技的領頭羊。

工研院董事長吳政忠表示，工研院扮演跨領域整合平台角色，呼應政府政策並因應產業需求，落實技術研發與產業應用的平衡。包含從科技引導、跨領域人才培育支持半導體產業發展，並結合生成式AI等關鍵技術發展創新應用，把產業競爭力推進到下個世代。

半導體 卓榮泰 競爭力

延伸閱讀

行政院長卓榮泰視察 期盼工研院打造更多神山「護國」

翁曉玲辦公室被貼「中國立委」！她的「中國驕傲」…卓榮泰也看不下去

「成功移轉市場」？農產銷陸暴跌 卓揆拿數據解套

經濟部長郭智輝信心喊話：下半年生產及出口仍成長

相關新聞

卓揆視察工研院 盼成科技領頭羊

行政院長卓榮泰昨天率員視察工研院，了解半導體、人工智慧等多項領域的最新研發成果，期勉工研院要扮演「護國」的角色，把神山越...

苗栗財政考核墊底 鍾東錦批不公

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，有14縣市執行率欠佳，六都僅台中入列，縣市紛紛喊冤。其中苗栗縣負債最高，是全國唯...

玩真的！解決中壢新明市場亂象沈痾 市府今起大整頓

桃園市政府為解決中壢新明市場攤販佔據道路逾30年交通亂象「玩真的」，市府經發局各局會同中壢分局今天起展開新明市場明德路交...

鬼月入住新竹凶宅1天現領1萬？ 記者實際應徵結果曝

正值農曆鬼月，有名李先生在臉書「新竹房屋買賣平台」徵求勇者入住凶宅洗屋，還標榜「一天一萬，現領」，換算年薪高達300萬，...

遭點名社福預算執行率待提升 竹縣府：去年成績88分

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，新竹縣被點名在社福預算執行率上「待提升」，對此新竹縣府認為實際去年執行率仍有達8...

被點名中央補助執行率偏低 竹市府：竹科外溢成本大

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，新竹市被點名基本設施預算執行率未達8成、教育預算執行率偏低以及社福預算執行率待提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。