卓揆視察工研院 盼成科技領頭羊

行政院長卓榮泰昨天率員視察工研院，了解半導體、人工智慧等多項領域的最新研發成果，期勉工研院要扮演「護國」的角色，把神山越堆越高，並累積越多座，讓世界看到台灣科技界的實力與競爭力。

卓榮泰率經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明及經濟部產業技術司、環境部化學署主管視察工研院，了解工研院在半導體、人工智慧、次世代通訊應用、健康台灣精準醫療、智慧節能、循環永續領域新研發的成果，期勉工研院運用深厚的研發實力與人才庫，攜手政府各部會扮演推動產業政策的關鍵角色，打造台灣產業永續的競爭力。

卓榮泰表示，任何研發創新驅動都要能普惠大眾，才能讓生活在科技島上的每個人真正感受到科技服務生活；他希望百工百業能得到工研院技術研發協助並轉型升級。總統揭示的「五大信賴產業」，盼工研院在既有基礎上，快速往前邁進。

他說，護國神山很重要，但重點是「護國」，過去50年工研院成為台灣產業的領頭羊，未來50年希望工研院能成為世界科技的領頭羊。

工研院董事長吳政忠表示，工研院扮演跨領域整合平台角色，呼應政府政策並因應產業需求，落實技術研發與產業應用的平衡。包含從科技引導、跨領域人才培育支持半導體產業發展，並結合生成式AI等關鍵技術發展創新應用，把產業競爭力推進到下個世代。