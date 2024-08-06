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竹市登錄小木作文資保存技術 莊傳興為保存者

中央社／ 新竹市6日電

新竹市多間廟宇可見木匠師莊傳興建築修復作品。竹市文化局今天說，文資審議會日前審查文化資產保存技術及保存者，決議將「小木作」登錄文資保存技術，認定莊傳興為保存者。

新竹市文化局今天發布新聞稿表示，竹市古蹟、歷史建築及紀念建築目前共有76處，古蹟修復的專門技術要求高，很多具體工法需匠師親自處理，修復技術人才需求殷切。

竹市文化局表示，日前召開文化資產審議會，審查文化資產保存技術及保存者，決議將「小木作」登錄文化資產保存技術，並認定68歲莊傳興為保存者。

文化局說明，13歲就拜師學藝的莊傳興對傳統建築、日式建築、傳統木家具與裝飾構件均技藝精熟，其修復作品在竹市天公壇、長和宮、水仙宮等寺廟均可見。

莊傳興在民國102年就已取得文化部審查通過大木作和小木作的匠師資格，文化局表示，他在北中南各地案場帶領木作團隊進行修復工程，並擔任木作修復指導老師，以其經驗、精神傳承珍貴的文化資產保存技術。

文化局表示，「文化資產保存技術」是針對有形、無形文化資產保存及修復工作不可或缺之傳統技術，尤其記錄藝師的技術和施作要訣，需投入資源並細膩整理保存，才能讓知識與經驗傳承，讓民眾認識文資所承載的共同記憶。

文化局指出，傳統建築木作工法分「大木作」「小木作」。「大木作」指的是以撐起屋頂之功能為定義，包括柱梁構造及承重牆作法。

「小木作」指的是建築裝飾，文化局說，其技術概分工料（材料）準備、木作使用工具、工法應用及工序，應用在傳統廟宇、民居、日式宿舍等，包含設計草圖繪製、木結構榫接、木作雕飾、神桌神龕、門窗製作、嫁妝櫥櫃等。

文化局 文化資產 歷史建築

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