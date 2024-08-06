玩真的！解決中壢新明市場亂象沈痾 市府今起大整頓

桃園市政府為解決中壢新明市場攤販佔據道路逾30年交通亂象「玩真的」，市府經發局各局會同中壢分局今天起展開新明市場明德路交通大整頓，原本雜亂佔用道路攤販、堆置攤架廢棄物分隔島至今天下午罕見市容清潔，市府經發局表示，這項新明市場市容及交通改善第1階段施工，將持續至年底，希望徹底改變新明市場亂象。

中壢新明公有零售市場位於明德路、民權路街巷，市場大樓使用逾30年，周邊合法、違法攤販匯聚，明德路外圍更 遭違規攤商非法占用道路、人行道擺攤，桃園市府升格前後均4次整頓，最後無疾而終，攤販和交通亂象依舊，議員批評「宛如第三世界國家」，這次張善政市府首次大整頓，目擊市民看到市府整頓「似乎現真的」、一邊擔心說，民眾支持市府整頓新明市場亂象，希望市政府這次能持續堅持執行，直到改善。

中壢分局為配合市政府整頓新明市場環境，動員41名警力布署新明市場明德路段執法，中壢警方說，為清除佔用道路攤販，配合市府經發局先行勸導攤商將攤棚攤架及貨物退縮店內，由環保局清潔隊執行道路及分隔島垃圾廢棄物清除，清除無主攤販的攤棚攤架障礙物，至今天下午，明德路人行道及相關路口恢復順暢。

為整頓改善新明市場前明德路分隔島，長期被攤棚攤架廢棄物堆置佔用亂象，清潔隊清除後，交通局今天在分隔島的兩邊內側道路架設圍籬，明天起進行明德路分隔島整修工程計畫，分隔島兩邊內側路面封閉施工，徹底改變該路分隔島市容。