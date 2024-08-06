鬼月入住新竹凶宅1天現領1萬？ 記者實際應徵結果曝

正值農曆鬼月，有名李先生在臉書「新竹房屋買賣平台」徵求勇者入住凶宅洗屋，還標榜「一天一萬，現領」，換算年薪高達300萬，引起網友熱議。記者實際撥打電話「應徵」，但撥通多次，對方電話均轉入語音信箱。警方提醒，有詐騙的可能性，勿單獨前往和交付財物，民俗專家也表示，運勢低的人入住容易撞邪。

李先生在臉書「新竹房屋買賣平台」發文，寫下：「凶宅入住，一天一萬，現領」，最後還留下另名陳先生的聯絡方式，並貼出該棟透天厝的門面照。照片中，地上都是沒人清掃、已經枯黃的落葉，門內還有一個大大的十字架增加詭異氣氛，門口還擺放已經許久沒人整理的家具和金香爐。

雖然該篇貼文已經從臉書下架，但仍被網友截圖轉發至Threads引起網友熱議，紛紛留言：「一天一萬，每天燒5000的金紙給室友，你還有5000可以花，維持良久人際關係，還可以幫你防小偷」、「家人們，年收300萬的工作機會」、「一天一萬不要說入住 鬼跑了我都幫你抓回來」、「金爐+十字架 房主是多信仰，還是多神才能壓得下？」、「在哪裡？我住到他長出綠樹」。

民俗專家黃有福認為，整篇貼文看起來比較像是房仲業者的噱頭，事實上入住凶宅頂多睡不安穩，「都是自己嚇自己」，不過運勢低的人，比較容易撞邪，必須到廟裡請法師化解。