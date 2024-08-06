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竹縣政七街增智慧停車柱 8/16啟用提升收費效率

中央社／ 新竹縣6日電

竹縣府今天說，為提升民眾提升便利性，除在縣政八街原有設26個智慧停車柱外，今年也在縣政七街增設26個智慧停車柱，將於8月16日正式啟用，可提升停車收費效率。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣政八街去年推動智慧停車系統，1年來停車柱相較於傳統人工收費，效率提升約3成，今年續擴大智慧停車服務範圍至縣政七街，增設26個智慧停車柱，將於8月16日正式啟用。

交旅處長陳盈州表示，去年縣政八街設置26個智慧停車柱，只要停進車位即開始計費，減少人工巡察成本費用，今年將範圍擴大至縣政七街也增設26個智慧停車柱，未來持續推廣至各鄉鎮市公所。

縣府說，縣府也委託竹東鎮公所針對路邊停車的部分重新與廠商訂約，將1005個路邊停車格建置智慧停車柱，待系統驗證及供電檢討完成後即可啟用。

縣府指出，竹北市公所路邊停車收費約有5000個車格，已要求市公所今年在相關的標案，需設置500個智慧停車柱，停車即開始計費，不會因為人工巡察的遺漏或時間落差，有民眾停車卻沒有收費的情形。

新竹 車位

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