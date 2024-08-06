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遭點名社福預算執行率待提升 竹縣府：去年成績88分
審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，新竹縣被點名在社福預算執行率上「待提升」，對此新竹縣府認為實際去年執行率仍有達84%以上，且社會福利面向經中央考核總成績為88分「4大考核面向進步多」。
新竹縣府表示，針對審計部總決算審核報告指出新竹縣社會福利預算執行狀況欠佳情形，若從數字上來看，去年度預算執行率實際是達84.42％，一般性補助款4大考核面向，包含社福、教育、基本設施、財政績效，都進步頗多。
新竹縣府社會處指出，新竹縣社福表現經中央考核總成績為88分，審計部所公布的待提升部分，包含如低收入戶家庭生活補助、急難救助、身心障礙者輔助器具費用補助、弱勢兒童及少年生活扶助、社區發展等補助經費，社會處將依近年核定件數增減比例，作為未來預算編列的參考及依據並加強相關社會福利宣導，有效提升經費執行率。
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