快訊

奧運桌球／中華隊女團直落三擊敗澳洲 8強賽對決頭號種子大陸

老闆跑路...員工找不到人！台中知名餐廳才募VIP 客戶儲值20萬跳腳

劉文正真的還活著！退出歌壇後神隱33年 密友洩近況

苗栗縣財政考核墊底 鍾東錦：這是數字魔術

中央社／ 苗栗縣6日電
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系記者范榮達／攝影

苗栗縣112年度總決算審定，縣府債務管理考評成績連3年全國最低，且112年是唯一丙等。縣長鍾東錦說，苗栗債務「分母」大，減債比率相對低，這是數字魔術，不公平也不厚道。

苗栗縣議會今天召開臨時會，審計部苗栗審計室主任郭麗玲報告112年度苗栗縣總決算審核結果，審定歲入決算新台幣308億9794萬餘元，歲出291億4814萬餘元，賸餘17億4980萬餘元，經舉借債務82億9770萬元、償還債務85億8434萬餘元，收支賸餘14億6315萬餘元。

審計室指出，苗栗縣連續8年有賸餘，但截至112年度，1年以上公共債務未償餘額208億4143萬餘元（債務比率50.95%），連同未滿1年公共債務未償餘額145億5946萬餘元（債務比率48.12%），合計354億90萬餘元，公共債務比率仍分別超逾50%及30%規定，債務負擔沉重。

審核報告提及，苗栗縣民國104年7月爆發財政危機，縣府雖按計畫期程償還債務，但減債幅度均低於全國各縣市平均值，110至112年度債務管理考評績效為全國最末等，112年度甚至是唯一丙等，應努力提高財務效能及增加償債金額，並檢討非法定社福支出，降低債務比率，改善債務超限情形，以展現財政紀律。

審核報告指出，縣府113年起發放「敬老禮金」、推行「學生午餐加碼10元」方案及「生育津貼補助」加碼補助等，因屬非法定社會福利支出項目，遭扣減補助款7784萬餘元，以致苗栗縣成為一般性補助款全國獲撥數最少縣市，亟待研謀善策因應。

對此，鍾東錦表示，苗栗縣預算規模本就不高，縣府從105年起，每年最少還債11、12億，去年還了17.5億，考評卻仍是最後1名，這是制度產生的問題。

鍾東錦指出，苗栗縣債務總額「分母」大，還一樣的債務金額，償債比率就是比其他縣市低，財政紀律就被排在最後，「這是數字魔術，對苗栗縣不夠公平也不夠厚道」，中央的考評機制應該要檢討，將償債金額數字與占比，同時列入考量，且縣府已經非常節儉，每年還債金額也比中央規定的數字超前，應列為正向計分。

鍾東錦說，至於敬老禮金、營養午餐補助等非法定社會福利支出，是基於對高齡長輩、學童成長的照顧，也是多數縣民、議會支持才推行。他強調，縣府要建設、要兼顧社會福利，還要償債，是稍微辛苦一點，但獲得縣民支持是值得的，端看要著重在數字，還是要著重在縣民實際的感受，無論如何，縣府團隊都會繼續努力。

債務 苗栗縣 鍾東錦

延伸閱讀

免費出國學習 苗栗澳視群英計畫明年外加4名弱勢偏鄉學生

苗栗一般性補助款執行效率欠佳？ 縣府：考核80分以上

影／財政考核最後一名 鍾東錦喊數字魔術不公平也不厚道

房價租金差很大 鍾東錦「三箭」推移居南庄、三灣

相關新聞

被點名中央補助執行率偏低 竹市府：竹科外溢成本大

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，新竹市被點名基本設施預算執行率未達8成、教育預算執行率偏低以及社福預算執行率待提...

苗栗縣財政考核墊底 鍾東錦：這是數字魔術

苗栗縣112年度總決算審定，縣府債務管理考評成績連3年全國最低，且112年是唯一丙等。縣長鍾東錦說，苗栗債務「分母」大，...

竹市中華路行穿線庇護島凹陷遭批惡魔島 公路局：已改善完成

新竹市中華路為重要聯絡道路，市府爭取中央補助共投入2.62億元進行改善，包括增設行穿線、庇護空間等，預計2025年完工。...

罷免高虹安書店連署站取消 新竹台派大辦桌請吃冰聲援

竹科旁的「筆耕小書店」先前協助罷免新竹市前市長高虹安團體收件，未料卻在24小時內結束計畫。新竹台派大辦桌發起人林士凱表示...

龍潭體育園區閒置批蚊子館 市府盼趕8月議約營運上路

桃園市龍潭體育園區完工閒置2年多，園區管理中心委外營運不順流標5次，遭審計處批評延宕，地方也斥為「蚊子館」，議員要求趕快...

竹北縣政七街增設智慧停車柱 未來擬擴大全縣比照辦理

新竹縣政府旁的縣政七街近日出現數支智慧停車柱，已預計8月16日過後將啟用改採智慧停車計費，雖然計費標準不變，卻能為公庫帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。