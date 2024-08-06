苗栗縣財政考核墊底 鍾東錦：這是數字魔術

苗栗縣112年度總決算審定，縣府債務管理考評成績連3年全國最低，且112年是唯一丙等。縣長鍾東錦說，苗栗債務「分母」大，減債比率相對低，這是數字魔術，不公平也不厚道。

苗栗縣議會今天召開臨時會，審計部苗栗審計室主任郭麗玲報告112年度苗栗縣總決算審核結果，審定歲入決算新台幣308億9794萬餘元，歲出291億4814萬餘元，賸餘17億4980萬餘元，經舉借債務82億9770萬元、償還債務85億8434萬餘元，收支賸餘14億6315萬餘元。

審計室指出，苗栗縣連續8年有賸餘，但截至112年度，1年以上公共債務未償餘額208億4143萬餘元（債務比率50.95%），連同未滿1年公共債務未償餘額145億5946萬餘元（債務比率48.12%），合計354億90萬餘元，公共債務比率仍分別超逾50%及30%規定，債務負擔沉重。

審核報告提及，苗栗縣民國104年7月爆發財政危機，縣府雖按計畫期程償還債務，但減債幅度均低於全國各縣市平均值，110至112年度債務管理考評績效為全國最末等，112年度甚至是唯一丙等，應努力提高財務效能及增加償債金額，並檢討非法定社福支出，降低債務比率，改善債務超限情形，以展現財政紀律。

審核報告指出，縣府113年起發放「敬老禮金」、推行「學生午餐加碼10元」方案及「生育津貼補助」加碼補助等，因屬非法定社會福利支出項目，遭扣減補助款7784萬餘元，以致苗栗縣成為一般性補助款全國獲撥數最少縣市，亟待研謀善策因應。

對此，鍾東錦表示，苗栗縣預算規模本就不高，縣府從105年起，每年最少還債11、12億，去年還了17.5億，考評卻仍是最後1名，這是制度產生的問題。

鍾東錦指出，苗栗縣債務總額「分母」大，還一樣的債務金額，償債比率就是比其他縣市低，財政紀律就被排在最後，「這是數字魔術，對苗栗縣不夠公平也不夠厚道」，中央的考評機制應該要檢討，將償債金額數字與占比，同時列入考量，且縣府已經非常節儉，每年還債金額也比中央規定的數字超前，應列為正向計分。

鍾東錦說，至於敬老禮金、營養午餐補助等非法定社會福利支出，是基於對高齡長輩、學童成長的照顧，也是多數縣民、議會支持才推行。他強調，縣府要建設、要兼顧社會福利，還要償債，是稍微辛苦一點，但獲得縣民支持是值得的，端看要著重在數字，還是要著重在縣民實際的感受，無論如何，縣府團隊都會繼續努力。