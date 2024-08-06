被點名中央補助執行率偏低 竹市府：竹科外溢成本大

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，新竹市被點名基本設施預算執行率未達8成、教育預算執行率偏低以及社福預算執行率待提升。對此新竹市政府表示，近年移入人口大增，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口達60萬，竹科外溢成本包括教育、交通、基礎建設等經費支出龐大，須足夠財源才能改善公共服務和基礎設施。

新竹市政府指出，校舍不足、交通壅塞問題長期困擾新竹市民，新竹市去年上繳國稅將近2900億元，人均上繳稅額63萬元為全國第一，但統籌分配稅與一般性補助款的配回額只有104億元，配回率僅為3.5%，是全國最低。財政劃分法修正應考量竹市對國家的財政貢獻，建請中央適度給予合理補助，以達中央對地方補助款之分配能公平合理。

新竹市主計處表示，新竹市基本設施面向整體執行率達99.91%，僅有一案未達80%，是因為印製國民身分證，配合內政部辦理驗收付款，致進度落後，其餘項目皆如期完成。

主計處指出，新竹市社會福利面向整體執行率達88%，比較各縣市情況尚稱良好，其中僅有2案是因低收入戶及中低收入戶助學金、育有未滿2歲兒童育兒津貼等，申請人數未達預期所致。

新竹市教育處表示，新竹市教育預算執行情況，去年因有老舊校舍耐震係數不足申請拆除重建，而校園基地條件不佳，無餘裕空間可安置師生，且新竹市受逆少子化及人口移入影響，教育需求大增，致校舍須採「先建後拆」方式辦理，工程採購發包作業相對困難，影響規畫設計期程。

教育處表示，目前該校老舊校舍工程已發包施工中，市府將持續積極督導並推進工程進度，期能提供學校師生安全優質校園環境。