新竹青鳥力挺筆耕小書店 發起挺民主來吃冰行動

青鳥行動新竹場召集人林士凱今天發起「挺民主來吃冰」行動，力挺曾短暫作為罷免高虹安實體連署站的「筆耕小書店」，即日起前往此店出示指定圖卡即可兌換限量冰淇淋。

有網友發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，今年6月公布第1階段提議的實體連署站設在「筆耕小書店」。但疑因店家Google評論遭惡意留1星，造成營運困擾，隔日罷免團體就發聲明宣布結束合作。

筆耕小書店日前在臉書（Facebook）發文宣布兼販售義式冰淇淋。

青鳥行動新竹場召集人林士凱今天在網路社群Threads發文表示，近來新竹市正被白色恐佈籠罩，一群「新竹台派」日前集資在新竹市區掛上印有「高虹安貪污」字樣看板，不到半天疑遭新竹市政府強拆。

林士凱說，此外，今年6月有1間在新竹市東區的獨立書店表態願意作為罷免高虹安的連署實體收受站，但訊息發布後Google評論遭惡意負評，店家被迫中止計畫。

林士凱指出，台灣是民主自由的國家，曾幾何時，新竹市已經容不下第2種聲音，有一群竹市科園里的社區里民希望他能幫忙發聲，一同集資買冰、製作圖卡，透過「挺民主來吃冰」行動力挺曾願意支持民主的筆耕小書店。

林士凱說，即日起於筆耕小書店營業時間，民眾到場出示他在串文中分享的指定圖卡，就可領取義式冰淇淋，共計60杯，送完為止。