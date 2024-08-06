快訊

奧運桌球／中華隊女團直落三擊敗澳洲 8強賽對決頭號種子大陸

老闆跑路...員工找不到人！台中知名餐廳才募VIP 客戶儲值20萬跳腳

劉文正真的還活著！退出歌壇後神隱33年 密友洩近況

新竹青鳥力挺筆耕小書店 發起挺民主來吃冰行動

中央社／ 新竹市6日電

青鳥行動新竹場召集人林士凱今天發起「挺民主來吃冰」行動，力挺曾短暫作為罷免高虹安實體連署站的「筆耕小書店」，即日起前往此店出示指定圖卡即可兌換限量冰淇淋。

有網友發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，今年6月公布第1階段提議的實體連署站設在「筆耕小書店」。但疑因店家Google評論遭惡意留1星，造成營運困擾，隔日罷免團體就發聲明宣布結束合作。

筆耕小書店日前在臉書（Facebook）發文宣布兼販售義式冰淇淋。

青鳥行動新竹場召集人林士凱今天在網路社群Threads發文表示，近來新竹市正被白色恐佈籠罩，一群「新竹台派」日前集資在新竹市區掛上印有「高虹安貪污」字樣看板，不到半天疑遭新竹市政府強拆。

林士凱說，此外，今年6月有1間在新竹市東區的獨立書店表態願意作為罷免高虹安的連署實體收受站，但訊息發布後Google評論遭惡意負評，店家被迫中止計畫。

林士凱指出，台灣是民主自由的國家，曾幾何時，新竹市已經容不下第2種聲音，有一群竹市科園里的社區里民希望他能幫忙發聲，一同集資買冰、製作圖卡，透過「挺民主來吃冰」行動力挺曾願意支持民主的筆耕小書店。

林士凱說，即日起於筆耕小書店營業時間，民眾到場出示他在串文中分享的指定圖卡，就可領取義式冰淇淋，共計60杯，送完為止。

新竹 罷免 高虹安

延伸閱讀

罷免高虹安書店連署站取消 新竹台派大辦桌請吃冰聲援

子時到！新竹都城隍廟「福門」開 竹塹中元城隍祭登場

青鳥氣炸 城隍廟旁掛布條控高虹安「市政擺爛」卻被拆

颱風天仍滿桌？逾200人參加「台派大辦桌」 罷免高虹安連署已破千

相關新聞

被點名中央補助執行率偏低 竹市府：竹科外溢成本大

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，新竹市被點名基本設施預算執行率未達8成、教育預算執行率偏低以及社福預算執行率待提...

苗栗縣財政考核墊底 鍾東錦：這是數字魔術

苗栗縣112年度總決算審定，縣府債務管理考評成績連3年全國最低，且112年是唯一丙等。縣長鍾東錦說，苗栗債務「分母」大，...

竹市中華路行穿線庇護島凹陷遭批惡魔島 公路局：已改善完成

新竹市中華路為重要聯絡道路，市府爭取中央補助共投入2.62億元進行改善，包括增設行穿線、庇護空間等，預計2025年完工。...

罷免高虹安書店連署站取消 新竹台派大辦桌請吃冰聲援

竹科旁的「筆耕小書店」先前協助罷免新竹市前市長高虹安團體收件，未料卻在24小時內結束計畫。新竹台派大辦桌發起人林士凱表示...

龍潭體育園區閒置批蚊子館 市府盼趕8月議約營運上路

桃園市龍潭體育園區完工閒置2年多，園區管理中心委外營運不順流標5次，遭審計處批評延宕，地方也斥為「蚊子館」，議員要求趕快...

竹北縣政七街增設智慧停車柱 未來擬擴大全縣比照辦理

新竹縣政府旁的縣政七街近日出現數支智慧停車柱，已預計8月16日過後將啟用改採智慧停車計費，雖然計費標準不變，卻能為公庫帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。