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竹市中華路行穿線庇護島凹陷遭批惡魔島 公路局：已改善完成

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
公路局北區養護工程分局表示，為維護行人穿越馬路的安全，已於中華路六段205巷口（台1線85.6公里）增設庇護島，惟部分鋪面不平，已改善完成。圖／公路局提供
公路局北區養護工程分局表示，為維護行人穿越馬路的安全，已於中華路六段205巷口（台1線85.6公里）增設庇護島，惟部分鋪面不平，已改善完成。圖／公路局提供

新竹市中華路為重要聯絡道路，市府爭取中央補助共投入2.62億元進行改善，包括增設行穿線、庇護空間等，預計2025年完工。不過市議員林盈徹指出，中華路六段205巷口行穿線庇護島鋪面嚴重凹陷不平，已影響長輩與學童安全。新竹市政府表示，該路口為公路局維管，將請盡速改善。公路局也表示，已鋪上柏油改善完成。

中華路因部分路段路口環境不夠安全、人行道鋪面破損等情況嚴峻，市府爭取中央補助共投入2.62億元啟動「中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程」，工程全長約8.5公里，將進行沿線30個危險路口改善，增設行穿線、庇護空間等，預計2025年完工。

不過林盈徹表示，他接獲內湖路居民反映，中華路六段205巷口的行穿線庇護島鋪面嚴重凹陷不平，對居民而言，在這段崎嶇鋪面等候紅綠燈，心情就像困在行人地獄的惡魔庇護島一樣惡劣。

林盈徹強調，由於此處正於彎道，又是前往香山交流道，車速快且車流量大的路段，最常通行這路段的，都是當地長輩與學童，行人穿越道與庇護島的鋪面品質，攸關當地長輩與學童的生命安全，呼籲市府盡速派員檢視中華路沿線行人穿越道與庇護島鋪面品質，讓香山民眾也能有平穩、安心通行的權利。

新竹市工務處表示，經查「中華路道路環境改善工程」並不包含該路口，該路口為公路局北區養護工程分局權責維管範圍，鋪面亦為其設置，市府將函請公路局北區養護工程分局盡速改善，以維護民眾權益。

公路局北區養護工程分局表示，為維護行人穿越馬路的安全，已於中華路六段205巷口（台1線85.6公里）增設庇護島，惟部分鋪面不平，已改善完成，未來將加強道路施工品質督導，以維護用路人安全。

新竹市議員林盈徹表示，他接獲內湖路居民反映，中華路六段205巷口的行穿線庇護島鋪面嚴重凹陷不平，對居民而言，在這段崎嶇鋪面等候紅綠燈，心情就像困在行人地獄的惡魔庇護島一樣惡劣。圖／林盈徹提供
新竹市議員林盈徹表示，他接獲內湖路居民反映，中華路六段205巷口的行穿線庇護島鋪面嚴重凹陷不平，對居民而言，在這段崎嶇鋪面等候紅綠燈，心情就像困在行人地獄的惡魔庇護島一樣惡劣。圖／林盈徹提供
公路局表示，鋪面不平部分，已鋪上柏油改善完成。圖／公路局提供
公路局表示，鋪面不平部分，已鋪上柏油改善完成。圖／公路局提供

新竹 行人地獄 長輩

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