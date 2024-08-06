罷免高虹安書店連署站取消 新竹台派大辦桌請吃冰聲援

竹科旁的「筆耕小書店」先前協助罷免新竹市前市長高虹安團體收件，未料卻在24小時內結束計畫。新竹台派大辦桌發起人林士凱表示，書店遭惡意負評灌爆，導致店家被迫中止計畫，台灣是民主自由的國家，曾幾何時，新竹市已經容不下第二種聲音？為了挺民主，他今天下午發起「民主來吃冰」的活動，要用行動力挺聲援書店。

林士凱指出，新竹市如今正被白色恐怖所籠罩，一群新竹台派集資，在市區掛上高虹安貪汙被判7年4個月的看板，卻被市府惡意拆除，再往前點，一間在竹市東區的書店，才表態願意作為罷免連署書的實體收受站，但發布消息不到24小時，就被惡意負評灌爆，迫使店家中止計劃。

林士凱強調，台灣是民主自由的國家，曾幾何時，新竹市已經容不下第二種聲音？但凡有市民表態不滿高虹安，市府機器便動得很快，立刻維穩、掃除一切異音。

林士凱說，有一群科園里的社區長輩與里民找上新竹台派，希望替他們發聲，他們實在嚥不下這口氣，已集資買冰、製作圖卡，要聲援願意表態支持民主的書店。