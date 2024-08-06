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罷免高虹安書店連署站取消 新竹台派大辦桌請吃冰聲援

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台派大辦桌發起人林士凱今天下午發起「民主來吃冰」的活動，要用行動力挺聲援書店。圖／林士凱提供
新竹台派大辦桌發起人林士凱今天下午發起「民主來吃冰」的活動，要用行動力挺聲援書店。圖／林士凱提供

竹科旁的「筆耕小書店」先前協助罷免新竹市前市長高虹安團體收件，未料卻在24小時內結束計畫。新竹台派大辦桌發起人林士凱表示，書店遭惡意負評灌爆，導致店家被迫中止計畫，台灣是民主自由的國家，曾幾何時，新竹市已經容不下第二種聲音？為了挺民主，他今天下午發起「民主來吃冰」的活動，要用行動力挺聲援書店。

林士凱指出，新竹市如今正被白色恐怖所籠罩，一群新竹台派集資，在市區掛上高虹安貪汙被判7年4個月的看板，卻被市府惡意拆除，再往前點，一間在竹市東區的書店，才表態願意作為罷免連署書的實體收受站，但發布消息不到24小時，就被惡意負評灌爆，迫使店家中止計劃。

林士凱強調，台灣是民主自由的國家，曾幾何時，新竹市已經容不下第二種聲音？但凡有市民表態不滿高虹安，市府機器便動得很快，立刻維穩、掃除一切異音。

林士凱說，有一群科園里的社區長輩與里民找上新竹台派，希望替他們發聲，他們實在嚥不下這口氣，已集資買冰、製作圖卡，要聲援願意表態支持民主的書店。

林士凱表示，明人不做暗事，那些含沙射影的、冷言酸語的，都將使新竹台派更加團結，「我們沒什麼可以奉獻，有的只是熱血、辛勞、眼淚、汗水，以及守護家鄉的決心。」因此邀請市民及挺民主的新竹台派來挺民主，今天下午4點起，只要拿書店的圖卡就可獲贈義大利冰淇淋，限量60杯。

新竹台派大辦桌發起人林士凱今天下午發起「民主來吃冰」的活動，要用行動力挺聲援書店。圖／林士凱提供
新竹台派大辦桌發起人林士凱今天下午發起「民主來吃冰」的活動，要用行動力挺聲援書店。圖／林士凱提供

新竹 罷免 高虹安

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