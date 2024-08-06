龍潭體育園區閒置批蚊子館 市府盼趕8月議約營運上路

桃園市龍潭體育園區完工閒置2年多，園區管理中心委外營運不順流標5次，遭審計處批評延宕，地方也斥為「蚊子館」，議員要求趕快營運，市政府體育局今天上午表示，該園區經多次流標降低調整OT營運契約，目前完成合格廠商招標，預計8月進行審查及優先議約作業，希望能趕在本月底前完成委託廠商經營上路。

龍潭體育園區位於九龍地區占地約4公頃，中央補助1.4億、地方自籌款1.6億多元，總經費3億700多萬元，興建曲棍球場、棒壘球場及多功能管理中心、步道等，曲棍球場更是國內唯一國際曲棍球總會認證球場，園區2021年11月完工，僅有戶外棒壘球場及曲棍球場已開放使用，但是管理中心委外營運先後招標5次流標，園區閒置至今，市府體育局坦言，之前投資標約要求高，經流標降低標約，最近已有合格廠商履行投標。

市議員劉熒隆說，龍潭體育園區完工至今淪為「蚊子館」，只有曲棍球場和棒壘球場開放使用，地方反應不錯，但是管理中心之前招標不順，造成園區閒置浪費，希望市府趕快完成招標營運，此外進入園區道路小、停車空間不夠，戶外球場夜間照明不足，建議市府配合招標營運，加速規畫停車場、道路拓寬及夜間照明等附屬配套設施。

市議員徐玉樹表示，龍潭體育園區迄今閒置，在地方淪為「蚊子館」，從前市府至今屢次流標，體育局有疏失責任，他之前就發現管理中心室內漏水一直沒修好，難怪廠商卻步，園區欠缺足夠停車場，民眾抱怨，一旦棒壘或曲棍球塞事，帶來擁塞，希望市府趕快營運，增加停車場等附屬配套設施，提供在地民眾良好的運動場館。