竹北縣政七街增設智慧停車柱 未來擬擴大全縣比照辦理

新竹縣政府旁的縣政七街近日出現數支智慧停車柱，已預計8月16日過後將啟用改採智慧停車計費，雖然計費標準不變，卻能為公庫帶來更高收益，預計今年底前全竹北將有500個路邊停車格都建置智慧停車柱，未來更將推廣至新竹縣各鄉鎮，利用科技提升停車周邊利用。

新竹縣府交旅處長陳盈州表示，去年縣政八街首先設置26個智慧停車柱，只要一停進車位即開始計費，減少人工巡察的成本費用，試辦一年來周轉率及停車費收益約增加3成，成效良好，因此今年將服務範圍擴大至縣政七街，未來也會持續擴建智慧停車柱至各鄉鎮市公所，逐步實現全縣智慧停車。

新竹縣府及各鄉鎮公所皆陸續採納智慧停車方案，除了可以有效提升周轉率外，還能同時減少人工收費所必要支出的固定成本，及增加停車費收益，可以更準確計費時間，因此目前竹北市及竹東鎮都已陸續展開建置智慧停車柱。

新竹縣府表示，目前縣府已委託竹東鎮公所，針對路邊停車重新與廠商訂約，預計將為竹東鎮內1005個路邊停車位建置智慧停車柱，待系統驗證及供電檢討完成後即可啟用。

縣府也要求竹北市公所，需將市內5000多個路邊停車車位，陸續改裝設智慧停車柱，已要求市公所今年必須滿足1成，也就是約500個車位須建置智慧停車柱，確保停車即開始計費，不會因為人工巡察的遺漏或時間落差，造成民眾停車卻沒有收費的情形。

新竹縣長楊文科表示，智慧停車是新竹縣邁向智慧城市的重要一步，透過科技的應用，不僅提升停車效率，也提供民眾更便捷的服務，未來縣府將持續推動智慧停車系統的擴建，讓全縣民眾都能享受到智慧化的停車服務，這也是未來智慧城市的潮流。