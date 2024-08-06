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桃園中元食品抽驗名單出爐 1產品過氧化氫超標挨罰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市衛生局公布中元節應景食品抽驗結果，其中1件「硬干」檢出過氧化氫不符規定。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局公布中元節應景食品抽驗結果，其中1件「硬干」檢出過氧化氫不符規定。圖／桃園市衛生局提供

民間傳統節日中元節即將到來，桃園衛生局近期抽驗全市中元應景食品包含祭祀用水果、素食食品、糕餅、休閒零食、飲料、豆製品、水產煉製品及肉類製品總計194件，其中1件「硬干」檢出「過氧化氫」不符規定，已依法處辦。

衛生局表示，本次194件應景食品，檢驗項目包含農藥殘留、動物性成分、防腐劑、丙酸、過氧化氫、皂黃、著色劑、動物用藥等項目，抽驗1件不合格「硬干」產品檢出「過氧化氫」陽性，其標準為不得檢出，已責令業者下架該批產品，並依食品安全衛生管理法第18條第1項規定，及同法第47條第9款處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，過氧化氫常作為食品加工的漂白劑及消毒劑，我國規定過氧化氫可使用於麵粉及其製品除外之食品，但在最終產品中不得殘留，且食品加工所使用之過氧化氫必須為食品級。

衛生局呼籲民眾在選購中元節食品時，除選擇信譽良好的廠商購買產品外，應注意食品避免長時間放置於高溫環境，以防止微生物滋長導致變質腐敗。如遇消費爭議或相關問題，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。

抽驗 桃園 消費者 衛生局

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