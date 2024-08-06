桃園聯合婚禮「登上太空」 報名成功抽巴黎來回機票

桃園市民聯合婚禮邁入第19年，民政局今年特別舉辦「你的婚禮主題你決定」活動，經激烈票選，「浪漫宇宙」主題以46％得票率脫穎而出。市長張善政今宣布聯合婚禮將於10月26日在皇家薇庭舉行，並在本周六、七夕情人節的13點14分開放報名，限量80對，除能獲家電等6大好禮，還能抽法國巴黎來回雙人機票。

民政局今年首創票選活動，決定市民聯合婚禮主題，活動吸引上千人參與，最後「浪漫宇宙」以46％得票率脫穎而出，打敗經典中式、趣味運動、歡樂原民、HAKKA客家及奇幻海洋5個主題。

市府今揭曉聯合婚禮主題，也邀來去年在桃園市聯合婚禮結婚的新人、第26屆金曲獎最佳演唱組合「慢慢說」的點點和志方演唱，浪漫氛圍爆表。同樣在去年結婚的郁文和政維今也穿著外星人服裝現身，兩人大讚桃園聯合婚禮布置溫馨浪漫，獎品又非常豐富，鼓勵新人把握機會報名參加。

張善政說，去年市民聯合婚禮以航空為主題，他穿著飛行員衣服證婚，看到許多新人發揮創意的打扮，今年市民聯合婚禮將於10月26日登場，更特別選在8月10日七夕情人節的13點14分開放報名，取一生一世的好兆頭，限額80對新人，雖然報名時間有3天，但依據過往經驗都會秒殺，呼籲要結婚的新人務必守在電腦前報名。

張善政也提到，報名成功的新人，除可獲得市政府及市議會準備的小家電等「桃園六禮」當結婚賀禮外，還有機會抽中價值7萬元的法國巴黎蜜月機票、日本沖繩4天3夜雙人旅遊、Dyson人氣家電、PHILIPS空氣清淨機及金飾等多項好禮。