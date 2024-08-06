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苗栗一般性補助款執行效率欠佳？ 縣府：考核80分以上

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府被點名去年一般性補助款執行效率欠佳，縣府今天回應考核結果皆高80分，且較前一年進步，並持續控管補助計畫項目執行進度。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府被點名去年一般性補助款執行效率欠佳，縣府今天回應考核結果皆高80分，且較前一年進步，並持續控管補助計畫項目執行進度。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府被點名去年一般性補助款執行效率欠佳，縣府今天回應考核結果皆高於80分，且較前一年進步，並持續控管補助計畫項目執行進度，提升整體執行績效

苗栗縣政府指出，縣長鍾東錦上任後，積極爭取中央補助款推動地方建設在縣府團隊努力下，依行政院主計總處去年各直轄市及縣（市）一般性補助款考核結果，縣政府社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編列，及執行等四大面向考核結果皆高於80分，且四大面向總成績較前一年度進步。

縣府秘書長陳斌山表示，縣府為提升執行率，每月召開基本設施督導會報控管補助計畫項目執行進度，執行率不佳者提列縣務會議檢討，惟受限地方廠商較少，投標率不高等因素，然而在各單位努力下，去年度發包率達100%，是近年來發包率最亮眼的一年。

縣府將來涉及年底決標案件，將考量編列於下年度預算，並加速辦理工程設計及發包等相關前置作業，另因小型工程或物價波動等因素，致承包商投標意願低，已將相近工區案件併案發包，持續加強執行，加強管制得標廠商施作進度，並督促廠商增加辦理估驗次數，以提升整體執行績效。

績效 苗栗縣 鍾東錦

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