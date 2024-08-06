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竹南啤酒節又將登場 今年「Beer Happy」主打親子風

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮長方進興表示，今年活動主打親子風，享受闔家歡，一同來領略竹南之美。記者吳傑沐／攝影
竹南鎮長方進興表示，今年活動主打親子風，享受闔家歡，一同來領略竹南之美。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣竹南鎮公所為推廣夏季觀光旅遊，再度與竹南啤酒廠合作，今天舉辦「夏日竹南 Beer Happy」觀光文化季活動行銷記者會，現場端出以台啤水果酒加上優格及鮮果的夏季甜品，簡單又有新意，在家也能輕鬆完成；主辦單位表示，今年主打親子風，而父親節將至，希望民眾偕父親一起發揮創意、吃出新意，增添親子情感。

今年的活動選在8月17、18日舉辦。第一天17日上午10點在竹南啤酒廠登場，有樂團演唱、「蟲蟲馬戲團」親子劇、向日葵哥哥帶動唱、排笛演奏等，周邊更安排多個活動攤位，有免費台啤試飲、兒童超夯小遊戲、氣墊遊戲區、海洋風串珠手作、夏威夷舞體驗、美食市集及台啤消費滿額贈好禮等活動，讓遊客大手牽小手一起來玩好、吃好、買好。

18日移師到龍鳳漁港，下午兩點開始，除了有舞蹈演出、歌手演唱，更邀請到曾健裕+海風樂團，以「沖繩三線琴、吉他、木箱鼓」的演奏，帶來獨特又具有海味的演出；周邊則有免費台啤試飲、兒童超夯小遊戲、氣墊遊戲區；假日之森也提供衝浪、沙板、陸地槳板、非洲鼓等免費體驗活動，要用最精彩豐富的內容，吸引遊客來到竹南，感受濱海風情。

竹南鎮長方進興表示，竹南是個濱海小鎮，有美麗海港、美味海鮮，還有崎頂海水浴場、子母隧道、濱海三森及獅山親子公園等適合親子遊憩的景點，戲水、漫步、吃美食，享受闔家歡，歡迎大家規畫一日輕旅行或兩日深度遊，一同領略竹南之美。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年的活動選在8月17、18日舉辦，讓遊客大手牽小手一起來玩好、吃好、買好。圖／竹南鎮公所提供
今年的活動選在8月17、18日舉辦，讓遊客大手牽小手一起來玩好、吃好、買好。圖／竹南鎮公所提供

樂團 美食 親子

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