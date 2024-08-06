影／財政考核最後一名 鍾東錦喊數字魔術不公平也不厚道
苗栗縣去年總決算審定，債務管理考評成績卻連續3年全國最後一名，因非法定社會福利支出扣分，一般性補助款全國最低，縣長鍾東錦認為前面負債處罰後面，不公平也不厚道，縣府真的很努力開源節流，若考核數字魔術沒有改變，苗栗10年也沒辦法翻身。
苗栗縣議會今天臨時會，苗栗縣審計室主任郭麗玲報告去年總決算審定結果，審定歲入308億9794萬餘元，歲出291億4814萬餘元，剩餘17億4980萬餘元，連續8年剩餘，此外，1年以上公共債務208億4143萬餘元（債務比率50.95%），未滿1年145億5946萬餘元（債務比率48.12%），合計354億90萬餘元，減債7億6735萬餘元，惟公共債務比率仍超逾50%及30%規定。
郭麗玲表示，縣府2021年至2023年債務管理考評成績，各縣市最後一名，去年更是唯一丙等，據中央考核機關說明主要是長短債皆屬超限，建議縣府除依行政院核定減債，仍應提高財務效能，及增加償債金額，並檢討非法定社會福利支出，中央統籌分配稅款實撥數超過預算通知分配數，及出售土地收入，優先償還長債。
另，根據審核報告書，因今年發放敬老禮金，學生營養午餐加碼10元，及生育津貼加碼補助等非法定社會福利現金給付項目，遭扣減補助款，以致一般性補助款成為全國獲撥最少縣市，亟待縣政府研謀善策。
縣議員陳光軒等人都關發言關心，鍾東錦則回應前面造成的負債，處罰後面不公平不厚道，鍾東錦指出，中央考核是數字魔術，因負債的分母大，加下預算規模較少，即使再努力開源節流還債，連續8年有剩餘，但比率數字還是相對較低。
鍾東錦說，中央考核如果沒有改變，再考評10年，苗栗縣還是固定墊底，至於被點名的非法定社會福利項目，因為有些事情非做不可，營養午餐加碼10元，讓學生吃得好長得高，敬老禮金讓長輩感覺到被尊重，雖然被扣了一些錢，他覺得還是值得，中央應該更善待苗栗，以鼓勵代替懲罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言