影／財政考核最後一名 鍾東錦喊數字魔術不公平也不厚道

苗栗縣去年總決算審定，債務管理考評成績卻連續3年全國最後一名，因非法定社會福利支出扣分，一般性補助款全國最低，縣長鍾東錦認為前面負債處罰後面，不公平也不厚道，縣府真的很努力開源節流，若考核數字魔術沒有改變，苗栗10年也沒辦法翻身。

苗栗縣議會今天臨時會，苗栗縣審計室主任郭麗玲報告去年總決算審定結果，審定歲入308億9794萬餘元，歲出291億4814萬餘元，剩餘17億4980萬餘元，連續8年剩餘，此外，1年以上公共債務208億4143萬餘元（債務比率50.95%），未滿1年145億5946萬餘元（債務比率48.12%），合計354億90萬餘元，減債7億6735萬餘元，惟公共債務比率仍超逾50%及30%規定。

郭麗玲表示，縣府2021年至2023年債務管理考評成績，各縣市最後一名，去年更是唯一丙等，據中央考核機關說明主要是長短債皆屬超限，建議縣府除依行政院核定減債，仍應提高財務效能，及增加償債金額，並檢討非法定社會福利支出，中央統籌分配稅款實撥數超過預算通知分配數，及出售土地收入，優先償還長債。

另，根據審核報告書，因今年發放敬老禮金，學生營養午餐加碼10元，及生育津貼加碼補助等非法定社會福利現金給付項目，遭扣減補助款，以致一般性補助款成為全國獲撥最少縣市，亟待縣政府研謀善策。

縣議員陳光軒等人都關發言關心，鍾東錦則回應前面造成的負債，處罰後面不公平不厚道，鍾東錦指出，中央考核是數字魔術，因負債的分母大，加下預算規模較少，即使再努力開源節流還債，連續8年有剩餘，但比率數字還是相對較低。