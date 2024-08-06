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桃園瑞興人工濕地 9月全開放
桃園市府為改善板新取水口和中庄調整池水質，改善大漢溪上游埔頂排水水環境，斥資2億執行埔頂排水計畫，打造瑞興7個人工濕地池塘。主體工程試運轉完成，每天淨化大漢溪上游生活汙水1萬噸，9月底前驗收後全面開放，供民眾遊憩。
大漢溪流域為北桃園上百萬民眾生活用水來源，從復興上游至新北市鳶山堰間每日截流6萬噸水源，市府在大溪的大漢溪左岸、中庄調整池河段執行排水改善計畫，打造21公頃全水域環境，包括水域5.5公頃、陸域15.5公頃，過濾淨化大漢溪水質，並打造水環境生態和休閒遊憩場。
水務局長劉宇振說，埔頂排水計畫主要目標為削減埔頂排水的汙染量，確保大漢溪中下游水質，規畫1.6公里人行步道及自行車道、生態溪流及景觀平台、廣場，目前大部分已開放給民眾使用。瑞興7個人工濕地池塘與中庄調整池園區相連，蓄水容量4.4萬噸，可削減70%生活汙水汙染物，確保大漢溪水質潔淨進入鳶山堰。
議員李柏坊說，要做好友善設施，吸引更多人。
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