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蟻群入侵爬滿步道 新竹十八尖山成大型蟻窩 民眾怕怕

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市十八尖山螞群出沒，市府已啟動治災機制，派員擺放餌劑除蟲。圖／取自臉書新竹大小事
新竹市十八尖山螞群出沒，市府已啟動治災機制，派員擺放餌劑除蟲。圖／取自臉書新竹大小事

新竹十八尖山是親子健行和市民運動的好去處，更有新竹市綠肺之稱，但最近有蟻群出沒，還有民眾被螞蟻咬到直喊痛，盼市府解決；新竹市城市行銷處初步調查出沒蟻群為台灣本土物種琉璃蟻，近來在新竹縣市肆虐已成危機，已啟動治災機制，但不會全面撲殺，以免生態失衡。

臉書社團「新竹大小事」近日有民眾發文，內容稱十八尖山整條步道都是螞蟻，整座山已成大型蟻窩，卻不見有人整治；文章引起不少人共鳴，有網友留言被螞蟻咬到又痛又癢，也有網友說螞蟻不但爬滿步道休憩桌椅，也爬上停車場的摩托車，很怕造成蟻害擴大蔓延。

新竹市城銷處表示，十八尖山的蟻群初步判斷應是本土物種琉璃蟻，屬滋擾性昆蟲，主要棲息於海拔500公尺以下山麓竹林，但也會利用水管、電線、電纜、相連樹枝等方式擴散進入民宅棲息築巢，進而造成居民困擾。雖然近年琉璃蟻在新竹縣市和竹科肆虐，也有相關防災機制，但由於是台灣本土物種，不會全面撲殺。

針對十八尖山蟻群出沒，新竹市府目前已擺放餌劑，加強涼亭、公廁及民眾重點活動區域消毒及打掃工作，同時也密切監控數量與密度，避免過度撲殺造成生態失衡。

城銷處也提醒，在開放性的自然生態環境中，存在著一些昆蟲螞蟻，屬於大自然的正常現象，民眾如果到山區健行，建議可穿著透氣輕薄長袖長褲，加強個人的防護。

十八尖山 新竹 螞蟻

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