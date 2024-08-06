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桃園前瞻治水 審計處：汙染不減反增

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市2017年起爭取前瞻預算辦理「全國水環境改善計畫」，但被審計處質疑河川汙染不減反增。圖／桃園市環保局提供
桃園市2017年起爭取前瞻預算辦理「全國水環境改善計畫」，但被審計處質疑河川汙染不減反增。圖／桃園市環保局提供

桃園市河川多數長期處於嚴重汙染程度，2017年起爭取前瞻預算辦理「全國水環境改善計畫」，河川汙染不減反增，去年嚴重汙染河川長度比前年多0.32公里，中度汙染長度更多6.3公里，審計處質疑缺乏成效；環保局表示，在人口、事業量體大增下，汙染已算控制，未大幅惡化，汙染較嚴重的老街溪與南崁溪現有水質淨化設施，未來將擴大追蹤事業廢水排放狀況。

審計處指出，桃園環保局爭取前瞻基礎建設計畫特別預算辦「全國水環境改善計畫」，截至去年底共核定10項計畫，總經費達5億6347萬，由中央補助3億9442萬，地方自籌1億6904萬。

但據環境部統計，桃園市南崁溪、老街溪、社子溪、福興溪的嚴重汙染河川總長度去年為5.18公里，比前年4.86公里多出一些；而中度汙染河川總長度67.66公里，也比前年多6.3公里。

審計處表示，除了前瞻經費補助，市府也獲環境部補助興建南崁溪與東門溪氨氮削減設施，改善河川氨氮汙染，但環保局河川水質監測資料顯示，桃園河川多數長期處於嚴重汙染程度，今年1至3月汙染指數也比去年同期嚴重，凸顯相關計畫未達預期效益。

環保局水保科長朱健瑋說，桃園近年工商產業發展快速，人口數及事業家數大增，加重水質汙染。南崁溪因測站上游水源來自生活汙水及事業廢水，導致流域氨氮濃度偏高，但汙染都獲控制，長年觀察並未大幅惡化。

朱健瑋表示，為改善南崁溪水質，市府推動氨氮削減工程，今年5月底開始試運轉，6、7月測站氨氮濃度分別為3.71mg/L及4.76mg/L，與去年平均11.46mg/L比明顯改善。針對全市河川，市府也推動重金屬總量管制區、訂定放流水標準等政策，汙染熱區也有水質感測器與AI水色辨識系統，加速排除異常汙染源，未來整體監控排放水情況可達全市91%。

南崁 桃園 水質

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