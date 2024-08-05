遊客太少「虧損800萬」 桃園十一份觀光園區遭審計點名績效不彰

桃園市政府打造龍潭區十一份觀光文化園區2021年11月開幕委外營運至今，遊客少，遭審計處報告點名虧損804萬元績效不彰，市府觀光旅遊局今天下午表示，該園區委外廠商營運自負盈虧，遊客數成長40％以上，後續將協助串聯在地遊程，若遊客人數未能改善，不排除每年評核不良時啟動委員決議機制協商處理。

龍潭十一份觀光文化園區為桃園重要景點，園區的日式老宿舍群，1960年代政府興建石門水庫時，興建美國工程師居住，老宿舍群聚落景觀曾是國片「我的少女時代」取景地點，園區委外營運2年多來，未能改善遊客人數，審計處報告指營運績效逐年下降和虧損，引起重視。

市議員徐玉樹表示，該園區周邊機能性差，沒有停車場，沒有公車路線抵達，對遊客不友善，乏人問津，好不容易找到委外廠商營運，卻缺乏市場性，大部分場館養蚊子，該場域土地屬於北水分署，營運條件受限，難達商業群聚效果，相關局處應協調北水分署在園區周邊規畫停車場、台灣好行等公車線站點，釋出部分空間提供觀光或導覽協會進駐，運用在地人協助推廣觀光，若廠商營運有困難，應規畫相關退場機制。

市府觀旅局表示，十一份觀光文化園區委外營運，由廠商管理自付盈虧，依規定繳納市府權利金，開幕後，受疫情影響，整體觀光投資意願保守，廠商以永續發展為營運方針，在尋找夥伴有所考量，部分空間沒有完全開放，市府協助加強宣傳，遊客數成長40％以上，市府亦積極輔導廠商每年進行營運績效考評，邀請專家會勘提出改善建議及對策，後續將協助串聯在地遊程打造觀光品牌。