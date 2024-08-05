疑受颱風影響牆頂受損…竹縣李崠山古堡將置阻絕設施 避免民眾靠近

林業及自然保育署新竹分署今天表示，日前獲報新竹縣定古蹟李崠山古堡牆體頂部受損，初判是因颱風影響導致隨附生樹木枝條連帶掉落，將先設置阻絕設施，並於現場公告，避免民眾靠近。

林業及自然保育署新竹分署副分署長劉忠憲今天接受中央社記者電訪說，巡護人員在7月31日巡查時，發現古堡部分牆體頂部長度約2公尺掉落，疑因附生樹木枝條日前受颱風凱米影響吹落，連同造成牆體頂部掉落。

劉忠憲說，將在不損壞古堡壁體情況下，分階段清除附著於古堡壁體及附近植物，並定期追蹤古堡狀態。

新竹縣府文化局提供新聞資料指出，李崠山古堡是以燒製磚料、搭配混凝土並與鐵絲綑紮而成的鋼筋來做建材，材料強度較低，且植生也會造成牆體破壞。

文化局表示，今年3月文化局也邀請學者專家，會同尖石鄉公所等共同會勘，將著重從環境控制，透過定期除草、植生修整，避免古堡建物遭植生破壞。

文化局指出，後續將安排檢視並做好植生管控，也會安排訪視輔導，並協助管理單位評估是否須再處置。