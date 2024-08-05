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「桃園星人秀」開跑！邀桃園青年秀才藝 歌后領軍評審挖掘未來新星

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2024桃園新人秀邀請金曲歌后孫盛希（見圖）擔任決賽評審。圖／市府青年局提供
2024桃園新人秀邀請金曲歌后孫盛希（見圖）擔任決賽評審。圖／市府青年局提供

「2024桃園星人秀」徵選活動展開，金曲歌后「希希」孫盛希代言宣布桃園星人秀即日起正式開跑，桃園市府青年局今年請來孫盛希、人氣偶像許凱皓擔任評審，現場給予參賽者最專業的建議，歡迎在桃園設籍、就學或就業者，年滿15歲至35歲的青年報名參加，展現自己才華，角逐總獎金高達60萬元比賽，有機會成為演藝歌唱新明星。

市府青年局今表示，桃園星人秀自即日起至8月19日止，到青年局粉絲專頁填寫「2024桃園星人秀」報名表，將分舞蹈組、樂團組、歌唱3組競賽，並展開線上徵件初審實體複賽及實體決賽3階段進行，本月30日公布初審選出75組隊伍參加實體複賽，9月28日至29日進行實體複賽，11月30日舉行決賽。

評審團請來孫盛希、許凱皓、全方位藝人周定緯、搖滾天團TRASH吉他手兼團長林頤原、華納音樂製作部經理許維亨、索尼音樂副總監李百罡及HRC Dance Studio總團長林剛一擔任評審，提供參賽者專業的點評和建議，進入決賽隊伍可獲主辦單位安排的專家導師培訓課程，通過業師實際指導，提升未來表演藝術能力。

市府青年局長侯佳齡表示，桃園星人秀的表演藝術人才培育計畫，透過選秀徵選和專業培訓，發掘和培育桃園在地表演藝術新秀，促進桃園表演藝術產業發展，讓桃園有興趣表演藝術領域發展的青年朋友，有機會提升實力朝未來演藝之路發展。

2024桃園星人秀邀請人氣偶像許凱皓（見圖）擔任決賽評審。圖／市府青年局提供
2024桃園星人秀邀請人氣偶像許凱皓（見圖）擔任決賽評審。圖／市府青年局提供
金曲歌后孫盛希宣布2024桃園新人秀開跑，並擔任決賽評審。記者曾增勳／翻攝
金曲歌后孫盛希宣布2024桃園新人秀開跑，並擔任決賽評審。記者曾增勳／翻攝
2024桃園星人秀開跑，歡迎桃園符合18-35歲青年報名，有機會成為明星。圖／市府青年局提供
2024桃園星人秀開跑，歡迎桃園符合18-35歲青年報名，有機會成為明星。圖／市府青年局提供

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