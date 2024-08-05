攜手3宮廟 桃園環保局代辦普渡減空污…今起開放報名

桃園市環保局指出，鼓勵集中燒紙錢，今年與八德三元宮、指玄宮及中壢三教紫雲宮合辦「寺廟代辦社區鄰里普渡」活動減少空污，今天起至23日開放線上報名，普渡後可領限量平安米。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，「寺廟代辦社區鄰里普渡活動」今天起至23日間開放線上報名，民眾在線上選取要參與的寺廟並報名後，依照寺廟集中普渡的時間前往，普渡後還可領取平安米，目前每間宮廟平安米限量200份。

環保局指出，為擴大推廣宮廟代辦社區鄰里普渡、減少空氣污染，將持續邀請其他宮廟加入代辦普渡行列，有意願的宮廟也可透過線上網址申請，後續若有新增宮廟，也將於報名網站上公布。

環保局表示，「桃園市政府民政局線上追思祭祀平台」與「桃園市環保祭祀資訊網」都有提供線上追思與祭祀；社區或公司行號若有焚燒紙錢的需求，也可聯繫各區清潔隊預約紙錢收運集中燒，讓普渡更平安、環保。