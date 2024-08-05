快訊

奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

攜手3宮廟 桃園環保局代辦普渡減空污…今起開放報名

中央社／ 桃園5日電

桃園環保局指出，鼓勵集中燒紙錢，今年與八德三元宮、指玄宮及中壢三教紫雲宮合辦「寺廟代辦社區鄰里普渡」活動減少空污，今天起至23日開放線上報名，普渡後可領限量平安米。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，「寺廟代辦社區鄰里普渡活動」今天起至23日間開放線上報名，民眾在線上選取要參與的寺廟並報名後，依照寺廟集中普渡的時間前往，普渡後還可領取平安米，目前每間宮廟平安米限量200份。

環保局指出，為擴大推廣宮廟代辦社區鄰里普渡、減少空氣污染，將持續邀請其他宮廟加入代辦普渡行列，有意願的宮廟也可透過線上網址申請，後續若有新增宮廟，也將於報名網站上公布。

環保局表示，「桃園市政府民政局線上追思祭祀平台」與「桃園市環保祭祀資訊網」都有提供線上追思與祭祀；社區或公司行號若有焚燒紙錢的需求，也可聯繫各區清潔隊預約紙錢收運集中燒，讓普渡更平安、環保。

桃園 環保局 空污

延伸閱讀

影／奧運金牌入袋 李洋老家長輩廟宇還願 組後援會當他後盾

彰化縣媽祖祈福文化節 宮廟巡禮集章活動開跑可兌紀念禮

北市遶境重大車禍 新北宮廟：非出陣頭是協助載送親友

風災後…中市環保局助彰化大城鄉清出87噸垃圾

相關新聞

繞路多3個小時居民跳腳 苗61線災害搶修有條件開放通行

苗栗縣大湖鄉苗61線2公里處災害，7月31日起封路搶修，逾500戶人家必須繞路，鄉民代表涂德滄跳腳，抱怨「居民必須多花了...

苗栗大湖兩歷史建築登錄理由重複 縣府啟動調查研究補正

苗栗縣大湖開闢紀念碑、大湖震災紀念塔登錄歷史建築理由重複，縣府啟動文史調查研究補正，8月10日在大湖鄉法雲禪寺辦理說明會...

遊覽車壓壞府前廣場戲水設施 竹市府修復明起重新開放

新竹市政府前廣場噴水設施，每逢暑假開放供民眾戲水玩樂，未料7月25日凱米颱風襲台之際，因一名外地遊覽車駕駛不熟路況，誤將...

新竹之光陳念琴挺進奧運4強 邱臣遠邀市民加油奪金

羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨晚勇奪奧運金牌，寫下世界記錄，新竹市拳擊好手陳念琴也在女子66公斤量級闖進四強賽半決賽，...

竹北市辦理第二階段校舍修繕 國中小共6校盼開學前完工

新竹縣竹北市部份國中小學的校舍、多功能教室或跑道有破損及其他類型損壞，市長鄭朝方推動第二階段校舍修繕補助，共有6所國中小...

桃園蘆竹出現道路坑洞 騎士壓到「整輛車飛起來」嚇壞

桃園市蘆竹區有民眾今上午經過南崁路一段，發現中間線道靠外線道有疑似凹陷坑，提醒用路人小心，結果不少當地人指出這坑已經出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。