遊覽車壓壞府前廣場戲水設施 竹市府修復明起重新開放

新竹市政府前廣場噴水設施，每逢暑假開放供民眾戲水玩樂，未料7月25日凱米颱風襲台之際，因一名外地遊覽車駕駛不熟路況，誤將遊覽車駛入，損壞噴水設施石材、支架變形、噴水處不鏽鋼蓋板護材等嚴重損壞，市府昨天修復並試水，8月6日起重新開放戲水。

新竹市行政處說明，7月25日因遊覽車駛入府前廣場內，造成噴水設施損壞，相關財務損失市府已向竹市警察局報案，後續也將向業者追償。噴水設施經測試噴水管線運作正常後，將於8月6日至9月1日重新開放。

行政處表示，噴水時間為平日周一至周五，每天8時、12時各開放噴水15分鐘，17時至19時加碼連續2小時噴水；逢周六、周日則從15時起至19時，連續4小時不間斷噴水，歡迎大小朋友在噴水設施開放的時間內，一起到府前廣場戲水，共同體驗夏日水樂園的親子歡樂時光。