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繞路多3個小時居民跳腳 苗61線災害搶修有條件開放通行

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉苗61線2公里處災害，縣府預計8月11日修復，期間有條件開放通行。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉苗61線2公里處災害，縣府預計8月11日修復，期間有條件開放通行。記者范榮達／攝影

苗栗縣大湖鄉苗61線2公里處災害，7月31日起封路搶修，逾500戶人家必須繞路，鄉民代表涂德滄跳腳，抱怨「居民必須多花了3個小時進出，整天不用工作了」，今天會勘縣府決定有條件開放通行。

凱米颱風過境，造成大湖溪水暴漲，掏空苗61線2公里處路基長約30公尺、寬近3公尺，僅剩一半約3公尺的路面，大湖鄉公所擔心安全問題，7月31日緊急封路，縣府8月1日進場搶修，大湖鄉大南村、東興村及泰安鄉大興村等逾500戶人家，必須繞產業道路，來回多3個小時車程。

涂德滄指出，封路搶修衝擊居民生活，工作、醫療及採買等交通不便，並影響農產品運送銷售，還有繞路走產業道路狹窄多彎，還有安全的顧慮，且苗61災害沒有擴大，剩餘的路寬還足夠小車通行，地方強烈訴求開放。

縣府工務處副處長許家誠、大湖鄉長黃惠琴、鄉民代表會主席謝見德，及涂德滄、鄉民代表劉鴻均等人，今天現場會勘，過程中剛好有一輛載運洗腎患者車子通過，黃惠琴強調封路真的帶來不方便。

會勘決議災害路段原則上午7點至晚上8點開放通行，施工單位派員管制，但如果下雨，恐造成溪水暴漲，或山壁落石等緊急狀況，鄉公所負責封路，以免發生安全問題。

工務處指出，苗61線2公里處災害搶修工程，因地層問題，釘樁比預期困難影響時程，將更改工法，灌漿鞏固路基後，回填鋪設路面，預計8月11日完成修復，施工期間請用路人遵守交通管制措施。

凱米颱風 落石

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