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新竹之光陳念琴挺進奧運4強 邱臣遠邀市民加油奪金

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市拳擊好手陳念琴也在女子66公斤量級闖進四強賽半決賽，確定銅牌保底，不過她「目標只有金牌」。圖／中華奧會提供
新竹市拳擊好手陳念琴也在女子66公斤量級闖進四強賽半決賽，確定銅牌保底，不過她「目標只有金牌」。圖／中華奧會提供

羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨晚勇奪奧運金牌，寫下世界記錄，新竹市拳擊好手陳念琴也在女子66公斤量級闖進四強賽半決賽，確定銅牌保底。新竹市教育處表示，這次勝利創下陳念琴生涯奧運最佳成績，此刻全國民眾與她共同期盼「目標只有金牌」。四強賽將在台灣時間8月7日凌晨4時50分，對上中國選手楊柳，歡迎市民朋友一起為加油。

新竹市教育處表示，陳念琴在2016年獲得里約奧運參賽資格，是台灣史上首位站上奧運的女拳擊手，此次第3度參加奧運奪得獎牌，運動生涯經歷勵志與感人，陳念琴天性樂觀，一直以來都是隊上開心果，賽前更將頭髮染成國旗的紅、白、藍三色，希望能為國爭光，期望接下來的四強賽，能如她的期盼拿下金牌，再為我國、為自己，寫下台灣女子拳擊歷史嶄新的篇章。

「念琴真的太棒了！」新竹市代理市長邱臣遠表示，她不僅是台灣的驕傲，更是新竹市的驕傲，始終堅信她能進入四強，甚至更上層樓。教練柯文明也在賽場上協助念琴，做她最強指導，從轉播的畫面可以聽到陳念琴對柯文明說：「沒有問題」，就知道這場比賽一定能穩定拿下。相信她能帶著這股氣勢進入決賽，邀請市民朋友們一起加油打氣，做她最強的心靈後盾，將她推上奧運巔峰。

新竹市教育處長林立生表示，每一場比賽都至關重要，此戰勝利不僅是陳念琴創下奧運會的最佳成績，更是對她多年努力與堅持的肯定。陳念琴在比賽中的每一拳都充滿力量與決心，她的表現不僅讓人驚嘆，也讓所有支持她的人感到無比驕傲。接下來的比賽雖然艱難，但相信陳念琴會以更加堅強的姿態迎接挑戰，為自己、也為台灣贏下勝利，再次證明她無可匹敵的實力。

新竹市教育處補充，由新竹市績優拳擊教練柯文明所帶領的「吳琴戰隊」，選手吳詩儀已為我國奪下一面銅牌，期待陳念琴繼續霸氣無限，精彩出擊，也歡迎市民朋友至Facebook搜尋「陳念琴﹣I'm Nien-Chin,CHEN 」官方粉絲頁，持續為我們「台灣之光，竹市驕傲」念琴一起加油、集氣。

陳念琴在2016年獲得里約奧運參賽資格，是台灣史上首位站上奧運的女拳擊手，此次第3度參加奧運奪得獎牌，運動生涯經歷勵志與感人。圖／中華奧會提供
陳念琴在2016年獲得里約奧運參賽資格，是台灣史上首位站上奧運的女拳擊手，此次第3度參加奧運奪得獎牌，運動生涯經歷勵志與感人。圖／中華奧會提供
新竹市教育處指出，由新竹市績優拳擊教練柯文明（右2）所帶領的「吳琴戰隊」，選手吳詩儀已為我國奪下一面銅牌，期待陳念琴（左2）繼續霸氣無限，精彩出擊。圖／中華奧會提供
新竹市教育處指出，由新竹市績優拳擊教練柯文明（右2）所帶領的「吳琴戰隊」，選手吳詩儀已為我國奪下一面銅牌，期待陳念琴（左2）繼續霸氣無限，精彩出擊。圖／中華奧會提供

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