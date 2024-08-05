竹北市辦理第二階段校舍修繕 國中小共6校盼開學前完工

新竹縣竹北市部份國中小學的校舍、多功能教室或跑道有破損及其他類型損壞，市長鄭朝方推動第二階段校舍修繕補助，共有6所國中小將修繕，經費共302萬元，爭取在9月開學前完成。

竹北市公所指出，辦理修繕的6校包括竹北國中、仁愛國中、六家國小、新社國小、十興國小、東興國小。

鄭朝方表示，日前他到竹北國中關心孩子學習狀況，發現學生最喜歡的多功能教室屋頂漏水，造成地板脫落、教室內的仿舞台飾牆也腐爛剝落；此外，六家國小音樂教室原為圖書館，設備陳舊，無桌椅可用，且與自然教室相連，上課相互干擾；新社國小桌球室為學生運動空間，因PU破損、殘破不堪，降低學生學習意願。

仁愛國中操場跑道內綠地凹凸不平，容易造成師生跌倒扭傷；十興國小活動中心的木地板舞台已使用近20年，出現毀損，且樓梯扶手搖晃，對學生上下樓有跌落的安全顧慮；東興國小遊戲場地墊受損嚴重且已逾年限。市公所針對這6校補助修繕經費，盼學校加速修繕腳步，在9月開學前完成，盡可能不影響學童受教權。

市公所指出，校舍補助第一階段注入西區，第二階段挹注302萬修繕經費，補助運動與才藝教室空間，盼讓孩子有一個多元學習、提升素養教育的良好環境。