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桃園蘆竹出現道路坑洞 騎士壓到「整輛車飛起來」嚇壞

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
警方獲報到場查看，確認北區養護工程分局中壢工務段已在坑洞現場圍起施工，將道路凹陷處填補完成。記者周嘉茹／翻攝
警方獲報到場查看，確認北區養護工程分局中壢工務段已在坑洞現場圍起施工，將道路凹陷處填補完成。記者周嘉茹／翻攝

桃園市蘆竹區有民眾今上午經過南崁路一段，發現中間線道靠外線道有疑似凹陷坑，提醒用路人小心，結果不少當地人指出這坑已經出現好幾天，上周還有騎士行經壓到「整輛機車飛起來」熄火，相當危險。

警方獲報到場確認，目前相關單位已在現場施工，填補道路凹陷處。

有民眾上午行經蘆竹區南崁路一段225號前，發現道路中間線道靠外線道有疑似坑洞，消息一出許多當地人紛紛表示天坑已經出現好幾天了，上周五就已經看到坑被三角錐圍起來，但現在卻又被移開且尚未修復，還有人騎車行經壓到整輛車飛起來，引發民眾怒批太危險，且已經好幾天卻無單位到場處理。

桃園市議員錢龍上午得知消息後向相關單位反映儘快處理改善，對此警方獲報也立即到場查看，確認北區養護工程分局中壢工務段已在現場圍起施工作業，將道路凹陷處填補完成，所幸無造成事故發生。

桃園市蘆竹區有民眾今上午經過南崁路一段發現中間線道靠外線道有疑似凹陷坑洞，提醒用路人小心，當地人指出坑洞出現好幾天。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區有民眾今上午經過南崁路一段發現中間線道靠外線道有疑似凹陷坑洞，提醒用路人小心，當地人指出坑洞出現好幾天。記者周嘉茹／翻攝

南崁 桃園

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