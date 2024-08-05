桃園蘆竹出現道路坑洞 騎士壓到「整輛車飛起來」嚇壞
桃園市蘆竹區有民眾今上午經過南崁路一段，發現中間線道靠外線道有疑似凹陷坑，提醒用路人小心，結果不少當地人指出這坑已經出現好幾天，上周還有騎士行經壓到「整輛機車飛起來」熄火，相當危險。
警方獲報到場確認，目前相關單位已在現場施工，填補道路凹陷處。
有民眾上午行經蘆竹區南崁路一段225號前，發現道路中間線道靠外線道有疑似坑洞，消息一出許多當地人紛紛表示天坑已經出現好幾天了，上周五就已經看到坑被三角錐圍起來，但現在卻又被移開且尚未修復，還有人騎車行經壓到整輛車飛起來，引發民眾怒批太危險，且已經好幾天卻無單位到場處理。
桃園市議員錢龍上午得知消息後向相關單位反映儘快處理改善，對此警方獲報也立即到場查看，確認北區養護工程分局中壢工務段已在現場圍起施工作業，將道路凹陷處填補完成，所幸無造成事故發生。
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