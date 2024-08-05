桃園埔頂人工濕地9月全面開放 每天淨化萬噸供北部原水

桃園市政府為改善板新取水口和中庄調整池水質，執行大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫，凱米颱風過境發揮功能，市府水務局今天上午表示，埔頂排水計畫打造瑞興7個人工濕地池塘，如今主體工程試運轉完成，每天削減汙染約162公斤、淨化大漢溪上游生活汙水1萬噸，預計9月底前完成驗收後全面開放，提供民眾水環境生態遊憩最佳去處。

大漢溪流域為北桃數百萬民眾生活用水來源，自桃園市復興上游至新北市鳶山堰之間，每日截流6萬噸水源，為確保鳶山堰原水及中庄調池水質，桃園市府獲前瞻計畫補助執行埔頂排水水環境改善計畫，斥資2億元在大溪的大漢溪左岸、中庄調整池河段執行這項排水改善計畫，打造21公頃全水域環境，創造水域5.5公頃、陸域15.5公頃，完成瑞興7個人工濕地池塘，兼具過濾淨化大漢溪水質、創造水環境生態和休閒遊憩場。

市府水務局長劉宇振表示，埔頂排水計畫的主要目標為削減埔頂排水的汙染量，確保大漢溪中下游河段水質，其中打造瑞興7個人工濕地池塘，規畫1.6公里人行步道及自行車道、生態溪流及景觀平台、廣場，兼具水質淨化、生態環境綠化、節能減碳及棲地保育多項環境教育場址，目前大部分開放民眾走遊，將等該工程完成驗收後全面開放民眾遊憩、觀賞生態環境。

瑞興7個人工濕地池塘與中庄調整池園區相連，埔頂排水計畫工程主體工程去年完成，並進行試運轉至今年6月初完成，削減生活汙水70%汙染物達到目標，蓄水容量達4.4萬噸，透過人工濕地每天可淨化大漢溪上游生活汙水1萬噸，削減汙染物約162公斤，確保大漢溪水質潔淨進入鳶山堰給水。

市議員李柏坊表示，埔頂這項工程完成改善大溪生活汙水，透過濕地水環境區域淨化水質，大幅改善大漢溪水質匯至鳶山堰水質，該濕地水環境創造生態回來，是很棒的環境教育場所，已吸引許多攝影愛好者拍攝，市府未來全面開放，要做好更多友善設施，增加民眾坐椅和遮陽、遮雨設施，吸引更多遊客遊憩認識大溪水環境。