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麟洋配再奪金 蘇俊賓兌現祭品文：「冠軍明信片」免費拿

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
李洋、王齊麟昨晚為中華隊奪得本屆奧運首面金牌。桃園市副市長蘇俊賓今早在臉書發「祭品文」，表示將免費送出親手繪製的麟洋配明信片給市民，紀念這個難忘時刻。圖／取自蘇俊賓臉書
李洋、王齊麟昨晚為中華隊奪得本屆奧運首面金牌。桃園市副市長蘇俊賓今早在臉書發「祭品文」，表示將免費送出親手繪製的麟洋配明信片給市民，紀念這個難忘時刻。圖／取自蘇俊賓臉書

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨晚在巴黎奧運羽球男雙決賽中以2:1擊敗中國大陸組合，成功衛冕，為中華隊奪得本屆奧運首面金牌。桃園市副市長蘇俊賓難掩激動，今早也在臉書發「祭品文」，表示將免費送出親手繪製的麟洋配明信片給市民，紀念這個難忘時刻。

「此刻，我真希望我是在巴黎奧運頒獎典禮，大聲唱出國旗歌的一員，我一定是邊哭邊唱吧。」蘇俊賓表示，李洋、王齊麟成功衛冕冠軍，創下歷史紀錄；上屆東京奧運因疫情限制，現場只有李洋、王齊麟唱國旗歌，這次全國民眾終於可以一同高唱，為選手加油，留下歷史畫面。

蘇俊賓說，昨晚他沒有因為太興奮睡不著，倒是今天早上，因為太興奮而更早起，因此一早決定畫下心中的感動，永遠記下這一刻。

為了與更多人分享這份喜悅，蘇俊賓宣布將這幅畫作製成明信片，免費寄送給有興趣的民眾，網友只要私訊留下聯絡資訊，即可收到這張「冠軍明信片」。

在麟洋配奪下金牌後，桃園市議員凌濤昨晚也宣布將請喝100杯珍奶，今早10點會先在國民黨中央一樓發放50杯、下午1點桃園服務處再發放50杯，一起紀念麟洋配的勝利。

巴黎奧運 桃園 蘇俊賓

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