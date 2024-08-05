密集恐懼慎入！十八尖山遭琉璃蟻入侵 爬滿步道扶手
新竹市十八尖山是親子健行和市民運動的好去處，更有新竹市綠肺之稱，不過近來有民眾發現步道上有大量螞蟻出沒，連樹上、椅子、扶手全是螞蟻。對此新竹市城銷處表示，經派員到現場了解，初步認定為琉璃蟻，除已啟動治災機制，擺放餌劑，並以「不會危害、不會干擾」為目的控制族群數量及密度。
有民眾在臉書社團「新竹大小事」指出，他到十八尖山時，發現整條步道都是螞蟻，旁邊的樹也是一堆，整座山已經變成大型螞蟻窩。也有民眾留言，螞蟻真的多到很誇張，連摩托車停在停車格，也有螞蟻，騎車回家前，還要一直注意是否還有螞蟻在機車上。附近的居民也苦不堪言，直呼琉璃蟻爬進家中，咬人又痛又癢。
新竹市城銷處表示，有關民眾反映十八尖山螞蟻大量出沒，經派員到場了解，初步認定為琉璃蟻，除已啟動治災機制，擺放餌劑，並由清潔同仁定期巡視，加強遊客活動熱點，包括廁所、休憩座椅等打掃。同時，今年7月間於十八尖山各涼亭、公廁及重點活動區域，委由專業環境衛生廠商進行消毒作業，建立巡查紀錄機制，並持續追蹤防治效果。
新竹市城銷處說明，十八尖山是一座自然生態豐富的公園，螞蟻防治的目的為控制族群數量及密度，以「不會危害、不會干擾」的程度，尊重大自然的生態，避免因將環境中的螞蟻全部殺死，生態系的循環中可能會出現別的物種取而代之，造成另一種失衡。
城銷處提醒，在開放性的自然生態環境中，存在著一些昆蟲螞蟻，屬於大自然的正常現象，民眾若到十八尖山走走，建議可穿著透氣輕薄長袖長褲，加強個人防護，避免影響市民休憩活動品質。
新竹市產發處表示，隨著氣候變遷，近年琉璃蟻影響範圍逐漸擴大，目前新竹科學園區及新竹縣、市交界處面臨琉璃蟻肆虐的危機，而琉璃蟻為台灣本土性蟻類，屬滋擾性昆蟲，主要棲息於海拔500公尺以下山麓之竹林，也因琉璃蟻也會利用水管、電線、電纜、相連樹枝等方式擴散進入居家環境內棲息或築巢，進而造成居民困擾。
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