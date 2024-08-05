桃市圖電影院 暑假試營運恐延宕

桃園市立圖書館總館的圖書館棟去年9月啟用，一旁電影院棟卻一波三折。館方原期盼暑假試營運，但使用執照與室內裝修許可尚未取得，開放期程恐延宕，引發民代質疑；館方表示，距離暑假結束還有1個月，評估仍可按照原定計畫試營運。

桃園總圖2022年市長選舉前啟用，原本影城也要一起開幕，但因為經營團隊考量市場縮減規模生變，後續又爆出營運商擅自在2、3樓空間增加夾層設美食街，結果不但勒令停工，也被依建築法及合約開罰148萬元；電影院近日掛上影城招牌，地方引頸期盼，館方也預計暑假期間試營運，但室內裝修許可與使用執照都尚未核發，引發質疑。

市議員凌濤表示，影城原定去年底開幕，後來改今年4月又生變，如今暑假都過一半，期程一延再延，廠商跟局處難道都不管？建管流程要以最高規格檢視，但為何設計可以一再變更？照目前進度來看，影城可能仍要拖過暑假才開幕，市民期待落空，市府應該說明清楚。

市議員黃瓊慧則說，自從電影院招牌掛上後，民眾的詢問度和期待感越來越高，不過何時能順利開幕仍沒有下文。無論如何，接下來包括消防、變更使用、現場檢查都必須落實，以民眾安全為優先考量。

桃園市圖書館長施照輝表示，距離暑假結束還有1個月，樂觀評估能趕在假期結束前試營運。未來影城將設4廳，2、3樓有文創賣場與餐飲業進駐，也會有大型超商，至於外界質疑影城廳數、座位太少，主因是廠商希望空間能彈性運用，如有需要，2樓平台也能做露天電影院使用。