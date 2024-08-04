父親節前夕桃消攜手里長防災宣導 親子手拉手邊玩邊學
父親節前夕，桃園市桃園區中興里今上午與消防局第一大隊桃園分隊合作，共同舉辦親子防災體驗活動。活動中心歡笑聲此起彼落，現場除了有讓親子共同體驗的闖關活動以外，還有地震車供民眾體驗，提醒民眾居安思危的重要性。
桃園分隊指出，今天活動第一個環節，由桃園防宣隊上台與里民互動，以有獎徵答的方式宣導用火用電安全，同時也向台下里民強調「小火快逃，濃煙關門」的觀念；民眾雖知道火災要往下逃，但並不是所有的情況都非得向下逃生，若打開家門發現門外已經濃煙密布，這時千萬別往下逃，應躲在家裡將門關緊，原地等待救援，才是最安全的選擇。
日前中興里發生一件油鍋起火的住宅火警，所幸住戶有裝設住警器，即時發報讓人員逃生並成功用滅火器滅火，現場也開放讓符合補助資格的民眾申請一顆住警器，但消防人員強調，每戶僅裝置一顆住警器其實是不夠的，除政府補助的一顆外，民眾應自行購置，裝置在臥室、廚房、走廊、樓梯等，更加安全。
正值炎炎夏日是戲水消暑的好時機，消防隊提醒民眾，若有人溺水切勿自行下水救援，應謹記救溺五步驟「叫叫伸拋滑」，包括要大聲呼叫求救、撥打119、伸出竹竿、拋出漂浮物或利用大型浮具滑過去救援。桃園分隊長張侃峯表示，很開心在父親節前夕，與里長邀請大家齊聚一堂參與防災體驗活動。除了希望親子同樂創造回憶以外，更希望透過本次的活動，讓大家面對各種災害時，能有正確的應變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言