民團質疑反貪污廣告遭竹市府強拆 上街舉牌抗議

新竹都城隍廟旁架設印有「高虹安貪污」字樣廣告遭強拆，推動「罷免高虹安：風城安心上路」團隊今天發起突襲行動，邀民眾帶手舉牌到竹市鄭氏家廟，抗議竹市府疑強拆廣告。

針對民團發起舉牌行動，截至記者發稿前，新竹市政府未回應。

「罷免高虹安：風城安心上路」團隊今天下午在網路社群Threads發文指出，2024竹塹中元城隍祭今天起跑，下午進行「夯枷」活動，也是陰陽司公的出巡日，民眾若有先前參加「青鳥活動」使用的手舉牌，可到「夯枷」活動的終點－鄭氏家廟進行舉牌。

新竹市長高虹安遭判刑停職，有民眾昨天在新竹都城隍廟旁架設印有「高虹安貪污」字樣廣告，疑遭竹市府拆除。此團隊指出，拆除廣告的工作人員說是受到新竹市都市發展處委託拆除，但竹市府卻稱是屋主自行找廠商拆除，市府疑要卸責推給廣告牆屋主。

此團隊表示，竹市府說詞反覆、擺明說謊，因此發起突襲行動，邀民眾下午帶著手舉牌到鄭氏家廟，現場不對外發言、沒有大聲公，以安靜舉牌方式強烈譴責竹市府疑強拆廣告行為。

另外，此團隊指出，現場也進行「閃電連署動員令：風城安心上路」行動，由志工在鄭氏家廟收取罷免高虹安第一階段連署書，或讓民眾於現場索取空白連署書填寫資料。

根據新竹市政府官網顯示，「夯枷」是新竹都城隍廟沿襲百餘年的古禮，是一種信眾為消災解厄的「解罪」儀式，不僅是竹市重要的無形文化資產，更是新竹地區廟宇鬼月重頭戲之一。